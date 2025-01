Algérie: L'imam de la mosquée d'Al-Aqsa adresse un message de gratitude au président de la République et au peuple algérien

ALGER — L'imam de la mosquée d'Al-Aqsa, Cheikh Akrama Sabri, a adressé, mercredi, un message de gratitude et d'affection au peuple algérien, à travers lequel il a exprimé au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ses remerciements et sa considération pour ses positions honorables et décisives concernant la cause palestinienne.

Dans son message, l'imam de la mosquée d'Al-Aqsa, qui effectue une visite en Algérie à l'invitation du Haut Conseil islamique (HCI), a exprimé sa "profonde gratitude envers l'Algérie, pays frère et cher au coeur de tous les Palestiniens", saluant l'accueil chaleureux qui lui a été réservé et qui reflète, a-t-il dit, "les valeurs de solidarité et de fraternité entre les peuples algérien et palestinien".

L'imam d'Al-Aqsa a particulièrement exprimé sa gratitude et sa considération au président de la République, mettant en avant "ses positions honorables et décisives concernant la Palestine et Al-Qods".

Il a également salué "le rôle pionnier du HCI, du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, de Djamaa El-Djazaïr et des oulémas algériens au service des causes de la Oumma islamique et pour le triomphe des causes justes partout dans le monde".