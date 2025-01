Madagascar: Acte de banditisme - Trois bandits neutralisés par les gendarmes du groupement Boeny

Deux dahalo notoires, nommés Nesta et Dahory, responsables d'attaques et de vols de zébus dans la commune rurale d'Andranomamy, district d'Ambato Boeny, les 14 et 22 janvier 2025, ont été abattus par les gendarmes lors d'une opération de sécurisation menée dans le district d'Ambato Boeny, lundi dernier.

Un autre accrochage s'est également produit. Lundi dernier, la brigade de Manaratsandry a été informée de la présence de huit boeufs volés, escortés par cinq malfaiteurs non identifiés, armés de fusils de chasse et d'armes blanches, repérés à Ambatomainty, secteur Bora, fokontany Antanambao Betsimisaraka, commune rurale de Bemaharivo, district de Marovoay. Les gendarmes, appuyés par quelques membres de la population locale, ont été dépêchés sur place.

À leur arrivée vers 16 h 00, un échange de tirs a éclaté entre les dahalo et les poursuivants près de la rivière Ambatomainty et Bora, fokontany Tanambao Betsimisaraka, aboutissant à la récupération des huit boeufs volés. Un dahalo non identifié a été mis hors d'état de nuire, tandis que les autres ont réussi à prendre la fuite. Un fusil de chasse a été saisi, mais un membre du fokonolona a malheureusement été tué par balle par les malfaiteurs.

Ainsi, trois bandits ont été neutralisés par les gendarmes du groupement de Boeny. Les forces de l'ordre poursuivent leurs opérations contre le banditisme dans la région, l'une des plus touchées par les attaques de bandits de grand chemin. Toutefois, les gendarmes redoublent d'efforts pour éradiquer ce fléau.