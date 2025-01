Madagascar: Exécutions sommaires par les forces de l'ordre - Le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU à Genève déplore l'insuffisance d'enquêtes

Les résultats de l'Examen périodique universel pour Madagascar concernant principalement l'évaluation des réalisations dans le domaine des droits de l'homme ont été présentés hier à Genève.

Dans le cadre de la 48ème session du Groupe de travail sur l'Examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui se tient actuellement à Genève, en Suisse, le Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme a présenté un rapport sur la situation des droits de l'Homme à Madagascar. Ce document met en lumière les progrès réalisés par le pays tout en soulignant les défis persistants dans ce domaine sensible.

Le rapport, qui s'appuie sur les données des entités oeuvrant dans la promotion des droits de l'homme dans le pays, dont la Commission nationale indépendante des droits de l'Homme, déplore notamment l'insuffisance des enquêtes concernant les actes de torture et les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires imputés à des membres des forces de sécurité et de défense. Il met en évidence les « progrès limités réalisés dans la lutte contre les exécutions sommaires », un sujet qui demeure sensible dans le pays. En effet, parmi les recommandations avancées, le rapport préconise une formation accrue des forces de l'ordre ainsi que l'adoption du décret d'application de la loi 2018-028 pour établir un mécanisme national de prévention de la torture.

USA

Une forte délégation conduite par le ministre de la Justice et celui de la Sécurité publique représente Madagascar lors de cette session. Des parlementaires et des fonctionnaires accompagnent également cette équipe à Genève. Selon le ministère des Affaires étrangères, Madagascar a présenté son rapport national couvrant la période 2019-2024, dans le cadre du quatrième cycle de l'EPU, devant les États membres des Nations Unies et les membres de la Troïka de l'EPU, composée du Qatar, du Bangladesh et du Costa Rica.

La délégation malgache a également été interpellée par quelques pays, comme le Canada, l'Espagne ou les États-Unis, concernant d'autres sujets liés au respect des droits humains dans le pays. Et d'après toujours le ministère des Affaires étrangères, « la majorité des États présents ont salué les efforts du gouvernement malgache en matière de protection et de promotion des droits de l'Homme », et ce malgré les nombreux défis auxquels le pays est confronté, notamment les crises économiques mondiales, les cyclones récurrents et les épisodes de sécheresse.

Engagement

Le rapport du Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme, qui a été présenté dans le cadre de cette rencontre de haut niveau à Genève, reconnaît, en revanche, certaines avancées, notamment dans la lutte contre la surpopulation carcérale grâce à des grâces présidentielles et à la construction de nouvelles infrastructures pénitentiaires. Ces mesures témoignent d'un engagement à résoudre les problèmes structurels qui affectent le système judiciaire et carcéral malgache.

Et malgré les critiques formulées dans le rapport, Madagascar a réitéré son engagement à poursuivre ses efforts en matière de droits de l'Homme. Le ministère des Affaires étrangères a affirmé la volonté du gouvernement de répondre aux attentes de la communauté internationale et de garantir une mise en oeuvre effective des réformes au bénéfice de la population.