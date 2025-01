Algérie: Ligue 2 amateur - Le MB Rouissat et l'ES Ben Aknoun pour consolider leurs leaderships

ALGER — La 17e journée de la Ligue 2 de football amateur, prévue vendredi et samedi, devrait être favorable aux leaders des deux poules, l'ES Ben Aknoun (Centre-Ouest) et le MB Rouissat (Centre-Est), qui tenteront de consolider leurs leaderships en accueillant, respectivement, le WA Mostaganem (3e, 23 pts) et l'US Souf (16e, 8 pts).

Invaincue en Championnat avec un bilan de 11 victoires et cinq nuls, l'ES Ben Aknoun (38 pts) tentera d'enchainer avec un nouveau succès à domicile, samedi (15h00), en accueillant le WA Mostaganem (3e, 23 pts), qui vendra chère sa peau pour rester dans le haut du classement.

Le dauphin de l'Etoile, le RC Kouba (33 pts), évoluera également à domicile en recevant le GC Mascara (8e, 21 pts), qui se trouve être la seule équipe à avoir battu le RCK lors de la phase aller. Les joueurs de

Boualem Charef aborderont donc ce match qui se jouera à huis clos, avec la ferme intention d'arracher les trois points de la victoire et ainsi maintenir la pression sur le leader.

Distancées dans la course à l'accession, la JS El Biar, la JSM Tiaret et l'ASM Oran, troisièmes ex aequo avec 23 points, auront l'occasion de réduire l'écart sur les deux premiers au classement, en affrontant des

équipes de milieu de tableau menacées par la relégation, qui pointent toutes à la neuvième place avec 20 points, à savoir, l'US Béchar Djedid, le CR Témouchent et le SKAF Khemis Miliana.

Dans la lutte pour le maintien, le duel des mal classés opposera le MCB Oued Sly (15e, 13 pts) à la lanterne rouge le SC Mecheria (7 pts), alors que l'ESM Koléa premier relégable avec 18 points se déplacera chez le RC Arbaâ (9e, 20 pts), qui reste sur une belle victoire (3-2) devant l'US Béchar Djedid.

De son côté, le MC Saida (13e, 19 pts) tentera de se relancer lors de la réception du NA Hussein-Dey (7e, 22 pts) qui reste sur une défaite amère dans le derby face au RC Kouba (1-2).

Gr. Centre-Est :le MB Rouissat sur du velours contre la lanterne rouge l'US Souf

La 17e journée de la Ligue 2 débutera, vendredi (15h00), avec plusieurs affiches du haut de tableau dans la poule Centre-Est, dont le déplacement périlleux de l'USM El Harrach (2e, 33 pts) chez le MO Constantine (5e, 23 pts), dans une rencontre qui s'annonce difficile pour les Harrachis face à des "Mocistes", intraitables à domicile et qui tenteront de faire chuter leur adversaire du jour.

Leader incontesté et incontestable, le MB Rouissat (38 pts) évoluera, pour sa part, sur du velours lors de la réception de la lanterne rouge, l'US Souf (8 pts), formation en grande difficulté cette saison et qui joue son avenir en Ligue 2, après un court passage parmi l'élite lors de l'exercice écoulé.

Autres duels de haut du tableau à suivre avec intérêt lors de cette journée, celui opposant, l'USM Annaba (3e, 28 pts) au HB Chelghoum Laid (7e, 22 pts), ou encore la confrontation mettant aux prises le NRB Teleghma à l'US Chaouia, qui se partagent la neuvième place avec 21 points.

Dans le bas du classement, la JS Bordj Menaiel (14e, 16 pts) et l'Olympique Magrane (15e, 10 pts), deux formations en lutte pour le maintien, n'auront pas le droit à l'erreur lors de la réception du MSP

Batna (7e, 22 pts) et de l'AS Khroub (5e, 23 pts), pour se donner de l'air.

Les deux dernières rencontres de cette journée dans cette poule, opposeront la JSD Jijel (11e, 20 pts) à l'IB Khemis El Khechna (4e, 25 pts) et le CA Batna (13e, 19 pts) à l'IRB Ouargla (11e, 20 pts).