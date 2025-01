Algérie: Oran - L'Imam de la mosquée Al-Aqsa salue la fraternité et la cohésion entre les peuples algérien et palestinien

ORAN — L'imam de la mosquée Al-Aqsa et président de la Haute Instance Islamique d'El Qods, Cheikh Akrama Saïd-Abdallah Sabri, a salué, mercredi à Oran, la fraternité et la cohésion entre les peuples algérien et palestinien, affirmant qu'elles sont profondes et inébranlables à travers l'histoire.

Lors d'une conférence à l'Université Oran 2 "Mohamed Benahmed", intitulée "Al-Qods Al-Charif, un legs éternel de Dieu pour la nation musulmane", organisée en coordination avec le Haut Conseil Islamique (HCI) et l'Université Oran 2, Cheikh Akrama Sabri a souligné que "la position du peuple algérien, empreinte de foi et de sincérité envers la cause palestinienne juste, remonte à de nombreuses années, y compris à la période où l'Algérie elle-même souffrait sous la colonisation, et exprime la force de la cohésion et de la fraternité qui unissent les deux peuples frères ».

Il a ajouté que "le peuple palestinien ressent profondément l'amour et la solidarité du peuple algérien, qui se manifestent à différentes occasions".

Il a indiqué que "tous les faits historiques et documents attestent que la ville d'El-Qods et la Palestine sont des terres palestiniennes, notamment le Pacte d'Omar, édicté par le calife Omar Ibn Al-Khattab (que Dieu l'agrée) lors de la remise des clés d'El Qods.

Ce document, qui définissait les relations entre musulmans et non-musulmans dans la ville, ne mentionnait ni la présence des juifs ni leurs institutions religieuses, mais faisait référence aux mosquées musulmanes et aux églises chrétiennes, car les juifs n'étaient alors pas présents à El-Qods".

Par ailleurs, Cheikh Akrama Sabri a annoncé le lancement prochain d'une chaîne de télévision nommée "Thalith Al-Haramayn" (Le troisième lieu saint), dédiée à la présentation d'El-Qods, de la mosquée Al-Aqsa et des différentes étapes historiques traversées par la Palestine.

De son côté, le président du Haut Conseil Islamique, Mabrouk Zeid El Kheir, a affirmé que "la Palestine est un legs ancré chez tous les musulmans et le restera jusqu'à sa libération et la défaite des occupants, conformément aux lois divines qui veulent que tout oppresseur ait une fin".

Il a rappelé que l'Algérie est un excellent exemple de la fin de l'injustice, quelle que soit sa durée, car le peuple algérien a souffert du colonialisme français pendant plus d'un siècle et a réussi, après une lutte incessante, à infliger une défaite à l'occupant et à obtenir la liberté et l'indépendance.

Enfin, le Recteur de l'Université d'Oran 2 "Mohamed Benahmed ", Ahmed Chaâlal, a exprimé "le soutien de la communauté universitaire algérienne au peuple palestinien, considérant que cette solidarité est une composante essentielle de la conscience collective algérienne et de son engagement en faveur des causes justes".