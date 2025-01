Algérie: Développement et modernisation de la capitale - Une séance de travail consacrée au Plan blanc

ALGER — Le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, a présidé, mardi à Alger, en compagnie du wali d'Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, une séance de travail consacrée au Plan blanc relatif à l'aménagement urbain et à la réhabilitation des quartiers et des bâtisses de la capitale, y compris l'antique Casbah, a indiqué un communiqué des services de la wilaya d'Alger.

Organisée dans le cadre de "la mise en oeuvre des orientations données par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors la cérémonie de présentation de la vision stratégique de développement et de modernisation de la capitale, le 16 décembre dernier au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria", cette séance "vise à suivre et concrétiser tous les projets prévus dans les quatre (4) plans de développement", a précisé le communiqué.

M. Ballalou et Rabehi ont assisté, en présence des responsables et cadres de la wilaya et du ministère, à "une présentation détaillée sur les projets du Plan blanc et sur l'état d'avancement du Plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la Casbah", selon la même source.

"Site exceptionnel et patrimonial d'une grande importance, ayant fait l'objet de nombreuses études approfondies depuis les années 1980, la Casbah a été classée site historique national, le 24 novembre 1991, avant d'être inscrite au patrimoine mondial lors de l'Assemblée générale de l'UNESCO, en décembre 1992", a rappelé le communiqué.

Un exposé a également été présenté sur les projets déjà réceptionnés dans la Casbah, comprenant six (6) monuments historiques et la rénovation de 143 bâtisses, les 14 projets en cours de restauration, financés par le budget de la wilaya et de l'Etat, ainsi que sur les huit (8) autres projets de restauration en phase de lancement.

Lors de la séance de travail, le wali a également fourni "des explications sur les différents projets du Plan blanc et sur les mesures prises par ses services pour faire avancer la concrétisation de ces programmes selon le plan opérationnel établi".

De son côté, M. Ballalou a salué les efforts consentis par le wali, appelant à "intégrer les initiatives prises par la wilaya dans le rapport périodique qui sera soumis par ses services à l'UNESCO".

Le ministre a également "donné des instructions à ses services à l'effet d'accélérer les procédures de transfert de la gestion de l'Office Riadh El Feth à la wilaya et de lancer les travaux de réaménagement de cet espace conformément aux orientations du président de la République".

Il a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de "prendre des mesures d'urgence pour procéder immédiatement à la rénovation des bâtisses de la Casbah afin de préserver la vie des citoyens, en mettant à contribution les associations dans cette démarche en vue de sauvegarder le patrimoine matériel et culturel de cette cité antique".