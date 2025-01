Maroc: Vague de froid - L'INDH apporte chaleur et réconfort aux femmes enceintes de Khénifra

Commune El Kebab — L'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) continue de déployer ses efforts sans relâche afin de rapprocher les services de santé des femmes enceintes dont la date d'accouchement est imminente pour s'affirmer en tant qu'allié incontournable des autorités locales dans la déclinaison du Plan d'action destiné à contrer les effets de la vague de froid.

Ainsi, les autorités locales de la province de Khénifra ont lancé une vaste opération de transfert des femmes enceintes recensées dans le cadre du plan en vigueur, issues de zones enclavées, montagneuses et difficiles d'accès vers les hôpitaux, les centres de santé et les maternités, dans une initiative empreinte de solidarité humaine, s'inscrivant pleinement dans le sillage des Hautes Instructions Royales appelant à la mobilisation globale de tous les moyens logistiques et humains en vue d'apporter soutien et assistance aux citoyens afin qu'ils puissent faire face à la vague de froid que connaissent plusieurs régions du Royaume.

Cette opération se déploie également en application des recommandations du Comité provincial de veille et de suivi, récemment réuni pour anticiper les effets de cette vague de froid et en limiter les répercussions sur les populations les plus vulnérables, notamment les femmes enceintes, dont 77 sont recensées à travers la province.

Dans les villages d'Imharen et d'Ibaghlan, nichés au coeur de la commune d'El Kebab, l'heure est à la mobilisation. Les autorités locales ont organisé le transfert urgent de trois femmes enceintes, dont l'accouchement est imminent, vers les maternités les plus proches en vue d'assurer leur prise en charge prénatale ainsi que pour assurer le suivi minutieux de leur état de santé.

Dans une déclaration à la MAP, Karima Makboul, sage-femme au Centre de santé El Kebab, a mis en avant l'importance du rôle de l'INDH dans l'accueil des femmes enceintes en période de grand froid, rappelant que l'INDH accorde une attention particulière à la santé maternelle et infantile en accueillant les femmes des villages voisins avant et après leur accouchement, tout en assurant un suivi médical rigoureux de leur état de santé.

De son côté, Nouakh Al Massira, présidente de l'Association Nahda Al Massira, qui gère la Maternité El Kebab, a précisé dans une déclaration similaire que cette maternité rapproche les services de santé des femmes vivant dans les zones rurales, particulièrement celles situées dans des régions reculées, accidentées et difficiles d'accès.

Après avoir souligné les efforts déployés pour offrir des services de qualité, tels que l'hébergement, la sensibilisation, les soins de santé, le conseil, ainsi qu'un soutien social et psychologique pour ces femmes, elle a salué les initiatives visant à améliorer les indicateurs de développement humain et à rapprocher les services de santé et sociaux des femmes.

La prise en charge sanitaire des femmes enceintes dans les zones affectées par la vague de froid et dans les régions rurales isolées témoigne de l'engagement des autorités locales et de toutes les parties prenantes pour assurer une vigilance accrue, une présence continue et une intervention efficace sur le terrain, afin de prévenir toute situation d'urgence.

L'INDH en est également un acteur majeur, jouant un rôle clé dans cette mobilisation en soutenant les efforts des autorités et des autres parties prenantes pour assurer une prise en charge efficace et continue des femmes enceintes dans ces zones vulnérables.