Madagascar: Pr Lily Arison René de Roland - Parmi les six derniers finalistes du Prix Indianapolis Prize

Les six derniers finalistes de ce prestigieux prix en matière de conservation animale sont connus. L'Ornithologue malgache de renommée internationale Pr Lily Arison René de Roland figure dans la liste.

Le Pr Lily Arison René de Roland pourrait devenir le premier malgache à recevoir cette plus haute distinction. Depuis 2004, ce chercheur originaire de la région Sofia joue un rôle central dans la préservation de la biodiversité à Madagascar. Il a découvert et redécouvert plusieurs espèces endémiques, notamment des oiseaux rares et deux espèces de lémuriens emblématiques. On peut citer le Dusky Tetraka, oiseau sauteur endémique considéré comme éteinte.

Au-delà de ces avancées scientifiques, il a été à l'origine de la création de cinq aires protégées couvrant 430 000 hectares, favorisant la protection des espèces menacées et le développement des communautés locales. Ce défenseur de l'environnement se distingue par son approche collaborative, impliquant activement les communautés locales dans ses efforts de conservation. Sous sa direction, The Peregrine Fund gère quatre aires protégées où la participation communautaire est essentielle. Il a également formé plus de 630 étudiants en masters et HDR, assurant ainsi une transmission de son savoir à la nouvelle génération de chercheurs malgaches.

Une reconnaissance mondiale

Déjà récompensé par le National Geographic Society/Buffet Awards en 2023, le Pr Lily Arison René de Roland est le seul finaliste africain pour l'Indianapolis Prize 2025. Ce prix prestigieux, créé par la Société Zoologique d'Indianapolis, honore les acteurs de la conservation qui ont apporté des contributions exceptionnelles à la protection des espèces. Son objectif consiste à « promouvoir la conservation animale à l'échelle locale et mondiale tout en sensibilisant le public à cette cause cruciale. » Le lauréat sera annoncé dans quelques mois, coïncidant avec le vingtième anniversaire de l'Indianapolis Prize.Le malgache, Pr Lily Arison René de Roland sera-t-il le prochain Prix Nobel de la conservation animale ? A suivre.