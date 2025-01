Maroc: 7ème Commission nationale des investissements - 20 projets approuvés pour 17,3 MMDH

Rabat — La 7ème Commission nationale des investissements (CNI), réunie mercredi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, a approuvé 20 projets d'investissement pour un montant global de 17,3 milliards de dirhams (MMDH), permettant la création de près de 27.000 emplois.

Cette commission, qui a été instituée par la nouvelle Charte de l'Investissement, opérationnelle depuis mars 2023, conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, poursuit sa dynamique inédite depuis le début de l'actuel mandat gouvernemental, avec 14 sessions tenues jusqu'à présent dans les ancien et actuel formats, indique un communiqué du Département du chef de gouvernement.

Ainsi, 15 projets de conventions et 2 avenants à des conventions ont été approuvés dans le cadre du dispositif principal instauré par la nouvelle Charte de l'investissement, précise le communiqué, ajoutant que ces 17 projets portent sur un montant global de près de 4,3 MMDH, permettant la création de près de 5.500 emplois, dont 3.900 directs et 1.600 indirects.

Les projets approuvés dans le cadre de ce dispositif concernent 14 provinces et préfectures dans sept régions du Royaume, notamment les provinces de Béni Mellal, Guelmim et Tan-Tan. Ils concernent 7 secteurs d'activité, dont le tourisme, les énergies renouvelables, l'agroalimentaire, l'automobile, l'industrie de l'emballage, l'industrie de l'éclairage et l'outsourcing.

"Le secteur du tourisme est le principal pourvoyeur d'emplois des projets approuvés lors de cette CNI dans le cadre du dispositif principal avec 42% du total, suivi du secteur de l'automobile à hauteur de 24%, du secteur de l'agroalimentaire 13% et l'outsourcing 8%", précise-t-on.

Par ailleurs, la Commission a approuvé trois projets à caractère stratégique dans les secteurs du textile et du cuir, de l'industrie métallique et métallurgique et des télécoms, notamment dans les régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Rabat-Salé-Kénitra, pour un montant de 13 MMDH, permettant la création de près de 21.500 emplois directs et indirects.

"Notre pays connaît une dynamique continue de l'investissement privé dans de nombreux secteurs d'activité ainsi que dans plusieurs provinces et préfectures du Royaume, grâce à la nouvelle Charte de l'investissement, mise en application conformément aux Hautes Directives Royales", a affirmé le Chef du gouvernement lors de cette réunion, cité par le communiqué.

M. Akhannouch a relevé que "cette dynamique positive de l'investissement privé dans le Royaume reflète l'attractivité de notre pays au niveau de l'investissement et démontre que les chantiers et programmes lancés par le gouvernement dans plusieurs secteurs", ajoutant qu'ils constituent désormais un facteur de motivation pour l'investissement, comme c'est le cas pour le secteur du tourisme, qui arrive en tête des investissements présentés lors de cette commission après la relance qu'il a connue grâce à la feuille de route du tourisme.

Ont pris part à cette réunion la ministre de l'Economie et des Finances, Nadia Fettah, le ministre de l'Equipement et de l'Eau, Nizar Baraka, le ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, la ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed Bouari, le ministre de l'Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l'Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, et le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Elle a également été marquée par la présence de la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, Fatima Zahra Ammor, du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Azzedine El Midaoui, du ministre délégué chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des politiques publiques, Karim Zidane, de la secrétaire d'Etat chargée de la Pêche maritime, Zakia Driouch, du secrétaire d'Etat chargé de l'Emploi, Hicham Sabiry, et du Directeur général de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Ali Seddiki.