Madagascar: Délégation de la FAO - Renforcement de la coopération pour un développement durable

La visite officielle de Patrice Talla Takoukam, Coordinateur sous-régional de la FAO pour l'Afrique australe, à Madagascar a permis de renforcer la coopération dans plusieurs secteurs d'activité.

À travers une série de rencontres avec les membres du Gouvernement malgache et les partenaires internationaux, plusieurs axes stratégiques ont été abordés, visant à renforcer la résilience du pays face aux défis agricoles, environnementaux et économiques. Avec Paubert Tsimanaoraty Mahatante, ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, les discussions ont porté sur la nécessité d'une pêche plus durable, la mise en place d'écoles de pêche, et l'adaptation du secteur face aux impacts climatiques qui menacent les ressources halieutiques.

L'enjeu est de garantir une exploitation équilibrée des ressources marines tout en assurant un avenir plus stable aux communautés côtières. Du côté de l'Agricultureet de l'Elevage, François Sergio Hajarison, ministre en charge du secteur, a mis en avant l'importance du recensement agricole et des stratégies de lutte contre l'invasion acridienne. L'initiative Hand-in-Hand de la FAO, qui vise à attirer des investissements stratégiques pour dynamiser le développement rural, a également été au centre des échanges. L'objectif est de structurer l'agriculture malgache pour en faire un levier de croissance inclusive.

Durable

La protection de l'environnement et la lutte contre la dégradation des terres ont été au coeur des discussions avec Max Fontaine, ministre de l'Environnement et du Développement durable. L'accent a été mis sur des solutions pour renforcer la résilience climatique et restaurer les écosystèmes fragilisés. Cette collaboration avec la FAO s'inscrit dans une vision à long terme pour allier conservation des ressources naturelles et développement économique.

Par ailleurs, l'importance de l'industrialisation du secteur agricole a été soulignée lors des échanges avec Volatiana Rakotondrazafy, représentante de l'ONUDI à Madagascar. L'objectif est de promouvoir une agro-industrie innovante et durable, un facteur clé pour transformer les chaînes de valeur locales et créer des opportunités économiques.

Enfin, la délégation de la FAO a également rencontré des représentants de l'Union européenne, dont Laurent D'Ersu, chargé des Affaires, et Arnaud Borchard, chef de la Coopération. Ces discussions ont permis d'optimiser la coordination des projets conjoints afin d'en maximiser l'impact sur le terrain. Cette visite réaffirme l'engagement des partenaires internationaux aux côtés de Madagascar pour un développement inclusif, durable et résilient, où agriculture, pêche, environnement et industrie se conjuguent pour un avenir meilleur.