Madagascar: Projet riz hybride - 200 tonnes de semences débarquées au Port de Toamasina

« Accélérer la transformation agricole pour atteindre la souveraineté alimentaire ». Tel est l'objectif du Gouvernement malgache, inscrit dans la Politique générale de l'État pour ce second mandat du président Andry Rajoelina. La question a encore été évoquée durant le conseil des ministres qui s'est déroulé hier au Palais d'Iavoloha. D'après les informations, le chef de l'État va lancer la semaine prochaine la campagne nationale de la culture du riz hybride.

Suite à l'accord signé en Chine au mois d'octobre 2024 entre la Société « Yuan's Seed » leader mondial dans la culture du riz hybride et le Gouvernement malgache, 200 tonnes de semences de riz hybride ont débarqué au Port de Toamasina le 17 janvier dernier. Cette quantité est prévue être plantée sur 8 000 ha de rizières. Par ailleurs, d'après les informations, 150 tonnes de semences sont aussi prévues arriver à Madagascar la semaine prochaine, le 3 février pour être précis. Cette deuxième vague, destinée à couvrir 6 000 ha, est prévue pour assurer la culture de contre saison.

14 régions

Apparemment, l'État Malgache entend enclencher la vitesse supérieure pour atteindre son objectif d'autosuffisance alimentaire. Le Secrétariat d'État auprès de la Présidence de la République en charge de la Souveraineté alimentaire a reçu une instruction ferme de la part du chef de l'État afin de tout mettre en oeuvre pour assurer la mise en oeuvre de ce projet. D'ailleurs, selon nos sources, 200 autres tonnes de semences de riz hybride destinées à assurer la culture lors de la grande saison débarqueront aussi dans la ville du Grand Port incessamment.

L'Exécutif entend augmenter la culture du riz à une superficie supplémentaire de 1 200 ha et se fixe comme objectif d'obtenir un surplus de production de 1 million de tonnes de paddy dont 176 000 tonnes de riz hybride. 14 régions, à savoir Sofia, Boeny, Ambatosoa, Bongolava, Itasy, Amoron'i Mania, Atsimo Andrefana, SAVA, Analanjirofo, Alaotra Mangoro, Melaky, Analamanga, Vakinankaratra et Menabe, ont été choisies pour être des zones pilotes qui vont accueillir le projet riz hybride. Pour la campagne 2025, l'on prévoit de cultiver une superficie de 22 000 Ha. Rien que pour le premier lancement entre janvier et avril de cette année, ce sera 8 000 ha de superficie qui vont accueillir les riz hybrides.

Unités de production d'engrais

Outre le projet riz hybride, le conseil des ministres a également adopté la communication verbale relative à la mise en place d'unités de production d'engrais minéraux et organiques. La réalisation des programmes y afférents a été confiée au ministère de l'Agriculture et de l'Elevage. Aussi, six unités de conditionnement d'engrais minéraux vont être installées dans les régions Sofia, Alaotra Mangoro, Vakinankaratra, Boeny, Analamanga et Menabe. En ce qui concerne les usines de conditionnement d'engrais organiques qui seront implantées dans la Région Sofia, la réalisation se fera par un partenariat avec une entreprise spécialisée aux Émirats Arabes unis.