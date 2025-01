Maroc: Coopération sécuritaire - Réunion à Madrid de M. Hammouchi avec ses homologues espagnol et allemand

Madrid — Le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN) et de la Surveillance du Territoire (DGST), M. Abdellatif Hammouchi, a eu, mercredi à Madrid, une réunion de travail avec le directeur général de la police espagnole, M. Francisco Pardo Piqueras, et le président de la Bundespolizei allemande, M. Dieter Romann, axée sur la coopération sécuritaire.

Au cours de cette réunion, qui s'est déroulée au siège de la direction générale de la police espagnole, les trois responsables ont abordé des questions relatives aux différents aspects de la sécurité nationale et internationale, notamment celles relatives à l'organisation de la Coupe du monde de football 2030 en Espagne, au Maroc et au Portugal, indique un communiqué conjoint.

A cette occasion, le président de la Bundespolizei a exprimé la disposition de l'Allemagne à apporter son expertise en matière de sécurité et de coordination entre les unités de police, avant et durant les jours des matches, tant à l'intérieur des stades qui accueilleront la Coupe du monde que dans les zones ou quartiers avoisinants, eu égard à l'expertise de son pays en matière d'organisation d'événements similaires, notamment l'Euro 2024 et la Coupe du monde féminine 2011, ainsi que la Coupe du monde de football 2006.

Cette réunion entend ainsi permettre aux principales forces de police des trois pays de renforcer leurs efforts communs dans l'objectif de garantir la sécurité et la sûreté des citoyens, et de s'engager à poursuivre leur coopération policière étroite.

En outre, les trois responsables ont discuté d'autres questions d'intérêt commun pour leurs pays respectifs, dans le but de renforcer la collaboration et la coopération policière internationale en matière de lutte contre le crime organisé, la traite des êtres humains et le terrorisme, ainsi que d'autres questions d'actualité en matière de sécurité en Europe.