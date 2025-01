Madagascar: Ministère des Affaires étrangères - Rencontre entre Patrice Takoukan et Rafaravavitafika Rasata

Patrice Talla Takoukam, coordonnateur sous-régional pour l'Afrique australe auprès du Bureau régional de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), a été reçu, hier, par la ministre des Affaires étrangères, Rafaravavitafika Rasata, dans son bureau à Anosy. Cette rencontre, placée sous le signe du dialogue constructif, selon le bureau de la diplomatie malgache, a permis de réaffirmer l'importance de la coopération entre Madagascar et la FAO dans le domaine du développement agricole et alimentaire durable.

Durant la rencontre, le gouvernement malgache a exprimé sa profonde gratitude pour les nombreux appuis apportés par la FAO. Ces contributions englobent des initiatives dans le domaine de la promotion de systèmes agricoles inclusifs et performants, du renforcement de la résilience des communautés vulnérables face au changement climatique ainsi que de la gestion durable des ressources naturelles.

Les deux parties ont réaffirmé, selon toujours le ministère des Affaires étrangères, leur détermination à renforcer leur partenariat et à explorer de nouvelles opportunités pour des initiatives durables en matière de nutrition et de sécurité alimentaire. Cette rencontre ouvre la voie à une coopération renforcée, axée sur des solutions inclusives pour relever les défis liés à la sécurité alimentaire, au changement climatique et à la gestion des ressources naturelles.