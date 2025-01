Maroc: Le Comité de pilotage du ministère du Transport et de la Logistique tient deux réunions avec les professionnels du secteur du transport routier de marchandises

Rabat — Le Comité de pilotage du ministère du Transport et de la Logistique a tenu, mardi à Rabat, deux réunions avec les représentants professionnels du transport routier international de marchandises, et du transport routier de marchandises dans les ports.

Présidées par le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, ces deux réunions s'inscrivent dans le cadre du processus du dialogue sectoriel et du travail conjoint entrepris par le ministère du Transport et de la Logistique avec les professionnels du transport routier au Maroc, précise le ministère dans un communiqué.

Ces rencontres, qui se sont déroulées en présence du Directeur Général de l'Agence marocaine de développement de la logistique (AMDL) et de responsables du ministère et des établissements sous tutelle, "représentent une opportunité pour valoriser le partenariat de confiance établi entre le ministère et les professionnels du secteur, et une opportunité d'écouter les interventions des professionnels pour s'enquérir des problématiques auxquelles ils sont confrontés", a affirmé M. Kayouh, cité dans le communiqué.

Il s'agit notamment du renforcement des conditions d'accès à la profession, de la détermination et de la publication périodique du tarif de référence, de la coordination avec les différents partenaires du ministère, de la poursuite de la digitalisation et la simplification des procédures administratives, de l'indexation des prix des carburants, de la modification de certaines dispositions du Code de la route, en plus de l'amélioration du système d'information dédié au renouvellement du parc, de l'organisation de sessions de sensibilisation en partenariat avec les professionnels, de la coordination avec les partenaires du ministère, et de l'étude de la création de zones logistiques intégrées, poursuit la même source.

À cette occasion, les professionnels ont exprimé leur satisfaction quant à la méthodologie adoptée par le ministère ainsi qu'aux initiatives visant à réformer et à moderniser le secteur du transport routier de marchandises, saluant également la poursuite du dialogue et du travail collaboratif avec les différents services du ministère, ajoute le communiqué.

M. Kayouh a réaffirmé l'engagement du ministère, dans le cadre de la continuité du dialogue avec les professionnels, à améliorer les conditions de travail des professionnels du transport routier au Maroc, ajoutant que cette réunion constitue une opportunité pour mieux comprendre les contraintes rencontrées par les professionnels dans l'exercice de leurs activités et trouver les solutions adaptées, dans le but de promouvoir ce secteur vital et de relever sa compétitivité pour répondre aux attentes des parties prenantes et aux ambitions du Royaume, conclut le communiqué.