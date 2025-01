Maroc: Habitat - Le DG du FMA salue les politiques mises en oeuvre par le pays

Rabat — Le directeur général (DG) et président du Conseil d'administration du Fonds monétaire arabe (FMA), Fahad bin Mohammed Al-Turki, a salué, mercredi à Rabat, les politiques et programmes mis en oeuvre par le Maroc dans le secteur de l'habitat.

"Les politiques et programmes dédiés au secteur de l'habitat ont permis une stabilité économique et sociale du Royaume", a relevé M. Al-Turki lors de l'ouverture d'une conférence de haut niveau consacrée au financement de logements abordables et durables au sein du Maroc.

Les autorités marocaines ont entrepris des réformes visant l'amélioration, le contrôle et la gestion des biens immobiliers, tout en facilitant l'acquisition de logements, a noté M. Al-Turki, soulignant que ces réformes portent sur l'intégration d'espaces verts dans le logement abordable, encourageant ainsi l'adoption de technologies tenant compte des changements climatiques et de la hausse des coûts énergétiques.

Concernant le financement du logement abordable, le DG a expliqué qu'il comprend notamment des solutions portant sur l'offre, l'augmentation de la disponibilité de logements abordables grâce à des incitations gouvernementales aux promoteurs ainsi que des solutions axées sur la demande visant à accroître le pouvoir d'achat des ménages à faible revenu.

En revanche, il a appelé à intensifier les actions pour soutenir l'accès à des options de financement accessibles et à sensibiliser les populations à faibles revenus sur les options et programmes de financement disponibles.

Dans ce sillage, M. Al-Turki a relevé que l'échange des meilleures pratiques et expériences entre les pays facilite le partage de connaissances, contribuant ainsi au développement de stratégies et de programmes de financement du logement abordable.

Organisée par le FMA en partenariat avec le ministère de l'Économie et des Finances, et en coordination avec le ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, cette rencontre de deux jours se veut un espace d'échange autour de thématiques clés, notamment l'accessibilité financière, la construction durable et les innovations technologiques dans l'immobilier à faible coût.