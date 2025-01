Maroc: L'Agence marocaine du sang et de ses dérivés tient son premier Conseil d'administration

Rabat — La première réunion du Conseil d'administration de l'Agence marocaine du Sang et de ses dérivés s'est tenue mercredi à Rabat, sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Cette réunion a été l'occasion d'examiner les volets stratégiques relatifs à l'Agence, instituée en vertu de la loi 11.22, dans le cadre de la mise en oeuvre d'une réforme globale du système national de la santé, à laquelle le gouvernement s'emploie conformément aux Hautes Directives de SM le Roi Mohammed VI, et en harmonie avec la loi-cadre 06.22 relative au système national de santé.

Elle a été également marquée par l'adoption du programme d'action annuel et du budget prévisionnel de l'agence au titre de l'exercice 2025, ainsi que par l'approbation de son organigramme et du statut de son personnel.

A cette occasion, M. Akhannouch a rappelé que la création de cette agence s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement de la mise en oeuvre du chantier de la réforme du système de la santé, tel que voulu par Sa Majesté le Roi.

Il a mis l'accent, à cet égard, sur le rôle principal de l'agence qui consiste à assurer le développement des stocks de sang humain et de ses dérivés répondant aux besoins de l'ensemble des citoyens, en droite ligne de l'engagement ferme du gouvernement à consacrer les principes de l'équité sanitaire et de la solidarité sociale.

Le directeur de l'Agence marocaine du Sang et de ses dérivés, Kamal Doghmi, a de son côté souligné que la première réunion du Conseil d'administration, tenue conformément aux Hautes Orientations du Souverain, a permis l'approbation de plusieurs décisions importantes, annonçant le lancement effectif de cette agence stratégique afin de mettre en oeuvre la nouvelle politique du sang et de ses dérivés.

Cette politique ouvre la voie à la consolidation de la souveraineté nationale dans le domaine des produits sanguins, a-t-il expliqué dans une déclaration à la presse.

La création de l'Agence marocaine du Sang et de ses dérivés vise à assurer une réponse rapide et efficace aux besoins sanitaires en évolution dans le Royaume, à renforcer la sécurité sanitaire nationale à travers l'organisation et la coordination des efforts de l'ensemble des intervenants et à permettre une meilleure complémentarité dans la mise à disposition de stocks suffisants et permanents en sang et ses dérivés, de manière à garantir l'accès de toutes les catégories sociales aux prestations de soins, particulièrement lors des urgences.