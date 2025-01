Madagascar: Cyclogenèse - La tempête tropicale modérée, baptisée Elvis s'attarde au Sud du canal du Mozambique

Le phénomène a fini par réunir, non sans mal, les conditions pour être baptisé dans la nuit du mardi à mercredi : Elvis est actuellement au stade de tempête tropicale modérée.

Le système suivi depuis près d'une semaine dans le canal du Mozambique a finalement pu atteindre le stade du baptême. Baptisé ELVIS par Madagascar, il est au stade de tempête tropicale modérée, localisée, hier en milieu d'après-midi, à 145 km à l'Ouest-Sud-Ouest d'Itampolo, district d'Ampanihy. Des vents forts de 80km/h et des rafales estimées à 110 km/h accompagnent Elvis. Il semble s'attarder dans cette zone Sud du canal du Mozambique, à en juger par sa progression au cours des 12 dernières heures.

Les prévisions de Météo Madagascar indiquent une potentielle baisse du volume pluviométrique lié à Elvis dans la partie Sud et Sud-Ouest de Madagascar. On y observera alors une amélioration des conditions météorologiques. Pour l'instant, des avis de vigilance rouge concernent plusieurs districts et régions du Sud : vigilance rouge « fortes pluies » valable hier et jusqu'à ce jour pour les districts d'Ampanihy et de Morombe ; vigilance rouge « vents forts » valable ce jour sur la zone côtière de l'Atsimo-Andrefana ; et vigilance rouge « fortes houles » valable hier et ce jour sur les côtes des régions Atsimo-Andrefana, Androy et Anosy. Des vagues de 3 à 4 mètres y sont observées.

Future Faida ?

Quant à l'autre système, également sous surveillance dans le bassin Sud-Ouest de l'océan Indien, il pourrait s'agir d'une potentielle future tempête Faida. Au stade de perturbation tropicale, hier, ce système pourrait réunir les conditions du baptême ce jour. Les prévisions sont encore entourées d'incertitudes quant à son intensité et sa trajectoire dans les prochains jours. Selon les prévisionnistes des îles voisines, notamment La Réunion, cette perturbation tropicale pourrait transiter au-dessus de Maurice et de la Réunion, sans doute durant le week-end prochain.