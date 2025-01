Madagascar: Conseil des droits de l'homme - La délégation malgache, submergée de questions à Genève

La délégation malgache, à l'Examen périodique universel (EPU) du conseil des droits de l'Homme des Nations unies, a été submergée de questions par une dizaine de pays, entre autres, la Belgique et le Canada.

Belgique

« Au vu de son bon niveau de ratification des conventions et protocoles facultatifs, le gouvernement de Madagascar considère-t-il de ratifier la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, ainsi que recommandé par le Comité des droits de l'enfant ? Et les protocoles facultatifs à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant une procédure de présentation de communications ?

Quelles mesures le gouvernement de Madagascar prévoit-il d'adopter pour assurer pleinement le droit à la liberté d'expression, notamment en contexte électoral ? Et concernant la protection des activistes, y compris les défenseurs des droits humains et les lanceurs d'alerte environnementaux (en lien avec le projet de loi à présent soumis au Parlement) ?

Quelles mesures la République de Madagascar a-t-elle prises pour empêcher les actes de torture et d'exécution extra-judiciaire, sommaire ou arbitraire par les forces de sécurité ?

Votre gouvernement prévoit-il de renforcer la mise en oeuvre de la loi n° 2019-008 visant à mettre fin à la violence sexuelle ou basée sur le genre, par exemple par une sensibilisation accrue, la formation des autorités de maintien de l'ordre et judiciaires, et un accès accru à la justice et aux services de soutien aux victimes, notamment lorsque les infractions ont lieu dans le contexte du foyer, de la famille ou des études ?

Quelles initiatives le gouvernement de Madagascar a-t-il prises pour améliorer les conditions de détention dans les prisons et autres lieux de rétention, pour diminuer la surpopulation carcérale, et en particulier le nombre de personnes en détention provisoire ? Parmi ces initiatives, lesquelles ont spécifiquement trait aux mineurs en détention ? »

Canada

« Quelles mesures Madagascar a-t-elle prises pour mettre en oeuvre les recommandations qui lui ont été faites par le Comité des droits de l'enfant pour ratifier la Stratégie nationale de lutte contre le mariage des enfants ? »