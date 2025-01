Madagascar: SIM-MEN - Des projets de promotion de l'industrie en vue

Le Syndicat des industries de Madagascar (SIM) ne ménage pas ses efforts pour promouvoir l'industrie locale ainsi que les produits transformés localement qui portent le label « Malagasy ny Antsika ».

Ce groupement envisage ainsi de mettre en oeuvre des projets en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale en vue d'inculquer la culture entrepreneuriale et les valeurs comportant la fierté nationale et le sentiment d'appartenance au niveau du système scolaire.

« Ce qui permettra de promouvoir cette industrie locale et ses produits dérivés », a fait savoir Tiana Rasamimanana, le président du SIM lors de sa rencontre avec la ministre de l'Éducation nationale, Marie Michelle Sahondrarimalala, récemment. En effet, « tout part de ce sentirnent d'appartenance. Si nos enfants cornprennent la valeur de ce que nous produisons et l'irnpact positif de la consornrnation de produits locaux sur l'éconornie nationale, un Madagascar industriellernent développé ne sera plus une utopie », a-t-il ajouté.

Visites d'usines

Parmi les projets qui ont été discutés par les deux parties, il a été évoqué entre autres, l'intégration de ces initiatives dans le programme scolaire afin d'éveiller chez les jeunes ce sentiment de fierté et d'appartenance tout en valorisant l'industrie malgache et ses potentiels. Des visites d'usines et de stages découvertes seront également organisés dans les industries locales au profit des élèves des niveaux primaire, secondaire et lycée.

Cela permettra aux jeunes de mieux découvrir toutes les étapes de fabrication d'un produit ainsi que les matières premières utilisées. Ils pourront en même temps mieux comprendre quels sont les produits qui constituent une identité économique de Madagascar surtout quand on les exporte sur le marché international. Force est de reconnaître que la plupart des enfants méconnaissent l'origine d'un produit transformé mis en vente sur le marché.

Élément-clé

Par ailleurs, les deux parties ont discuté des contenus liés aux industries malgaches qui devront être intégrés dans le programme scolaire. La mise en place des activités de sensibilisation à travers des projets culturels et extrascolaires, n'est pas en reste. « Ces actions visent à démontrer aux jeunes que Madagascar regorge de talents et de savoir-faire, et que l'industrie locale n'a rien à envier aux industries étrangères », a enchaîné Tiana Rasamimanana.

Pour sa part, la ministre de l'Éducation nationale, Marie Michelle Sahondrarimalala a affirmé que l'éducation constitue un élément-clé pour former des acteurs économiques conscients et engagés. « C'est un peu comme une industrie qui façonne la jeunesse pour l'avenir d'un pays. Nous devons ainsi inculquer à nos enfants des valeurs nationales et une vision tournée vers le développement durable », a-t-elle déclaré.

Elle a également insisté sur la nécessité de renforcer les partenariats public-privé (PPP) pour garantir un développement inclusif et durable. Ce partenariat promet de poser les bases d'une éducation centrée sur les valeurs nationales et orientée vers un avenir prospère et industriellement développé pour les générations futures.