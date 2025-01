Madagascar: Pancrace-Comité Analamanga - Nova Colombe prend le relais

Le Comité Analamanga du Pancrace est désormais entre les mains d'une équipe ambitieuse dirigée par Nova Colombe.

Quelques mois après le départ du commandant Mely Zafindraivo, devenu président de la Commission malgache de pancrace (CMPS), le comité Analamanga a été réorganisé avec Nova Colombe comme nouvelle présidente. La présentation des membres du bureau a eu lieu hier à Ampandrana. Avec une équipe bien motivée, composée de trois femmes parmi ses membres, le Pancrace à Analamanga prend un nouvel élan. Ce nouvel élan ne se limite pas seulement à la discipline sportive, mais vise aussi à éduquer les combattants tant sur le plan physique que moral, ce qui a d'ailleurs motivé la présidente à prendre le relais.

« Je suis une entrepreneuse passionnée par le sport. J'ai déjà organisé de nombreux événements sportifs, ce qui m'a poussée à devenir présidente du Pancrace d'Analamanga. Cette discipline attire de plus en plus les jeunes, et il est donc important de la promouvoir. Le Pancrace n'est pas seulement un sport; c'est aussi un moyen d'inculquer l'éducation et le savoir-vivre, et d'aider nos jeunes à s'éloigner des drogues », a déclaré la présidente. Les autres membres du comité sont bien connus dans le monde des sports de combat. Christophe Guitta Ratsimbaharison et Lantonirina Rakotoniaina ont été nommés responsables techniques.

Combat de défi

Actuellement, le Comité Analamanga compte 17 clubs. Six programmes majeurs sont déjà planifiés pour l'année. L'ouverture de la saison se fera lors du Grand Combat du Défi, l'événement phare du comité, qui se tiendra en mars. Un autre événement, le Grand Combat de Défi Pack Open, est prévu en avril, suivi d'un stage pour les entraîneurs.

En juin, les pancratistes participent au Grand Prix de l'Indépendance. Après un stage de renforcement des techniques des athlètes, ils disputeront le championnat d'Analamanga en septembre. Parmi les nouvelles politiques des dirigeants, on trouve les descentes au niveau de tous les clubs pour échanger avec les combattants et discuter de leurs souhaits pour l'épanouissement de la discipline.