Gabon: Visite du ministre de l'Economie à la Direction générale des Douanes

Dans le cadre des rencontres initiées avec les Directions Générales et les entités sous tutelle, le Ministre de l'Économie et des Participations, Mark Alexandre DOUMBA, s'est rendu ce jeudi 23 janvier 2025 à la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI).

Au cours de cette rencontre, il a souligné l'importance stratégique des services des Douanes dans la mobilisation des recettes publiques, indispensables pour financer les mesures sociales et les projets de développement portés par les plus hautes autorités.

Le Ministre de la Transition a également exprimé sa détermination à intensifier les efforts pour mobiliser davantage de recettes douanières, poursuivre la modernisation de cette administration et améliorer les conditions de travail des agents sur toute l'étendue du territoire.

Par ailleurs, il a invité les services des Douanes à renforcer leur soutien aux opérateurs économiques, notamment aux petites et aux moyennes entreprises nationales. Et ce, en simplifiant les procédures douanières et en facilitant les opérations d'import-export.

Clôturant ses propos, le Ministre de l'Economie a salué les performances exceptionnelles enregistrées par les services des Douanes en 2024. Il a adressé ses sincères félicitations à l'ensemble des agents pour leur engagement et les a encouragés à maintenir cette dynamique exemplaire au service de la nation.