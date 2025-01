Madagascar: Atelier - Deux jours pour maîtriser l'art de la cuisine

Les 29 et 30 janvier 2025, l'institut GSI Internationale a organisé un atelier culinaire exceptionnel à Analakely Soarano, en face de la station Shell. Cet événement a permis à une vingtaine de participants, étudiants et passionnés de cuisine, de découvrir les secrets d'un chef étoilé et de perfectionner leurs compétences culinaires dans une ambiance conviviale et professionnelle.

L'atelier s'est déroulé sur deux journées intensives. La matinée du premier jour a été consacrée à la théorie, avec des fiches techniques présentées de 8 h à 11 h. Ces bases ont permis aux participants de mieux comprendre les différentes recettes proposées. L'après-midi a marqué le début des exercices pratiques, incluant des achats d'ingrédients au marché d'Analakely et en grandes surfaces pour garantir qualité et hygiène.

Le deuxième jour, une évaluation a permis de tester les compétences acquises. Les participants les plus méritants se verront remettre un certificat attestant de leur réussite. Les participants ont appris à préparer une variété de plats issus des cuisines malgache, asiatique et française, notamment le wok aux fruits de mer, la cuisse de poulet sauce cordon bleu, la salade César avec sauce César, la salade niçoise, le boeuf thaï, les crêpes roulées aux fruits de mer, le cordon bleu accompagné de sauce béchamel

Accessible

Les étudiants de GSI ont pris en charge leurs propres ingrédients, tandis que les participants extérieurs ont contribué par une petite participation financière. La réservation, obligatoire, a permis de garantir une organisation optimale.

Santatra Razanajahary, directrice de communication de GSI Internationale, a souligné l'objectif principal de cet atelier : « Le but est de renforcer les capacités des élèves en vue d'améliorer leurs compétences pratiques pour le monde professionnel, mais aussi d'offrir une opportunité au public extérieur d'évoluer en matière de cuisine. »

L'atelier a été dirigé par le chef Fidèle Ratafitaritsimba, un professionnel aguerri avec plus de 30 ans d'expérience. Marié et père de six enfants, il a débuté sa carrière en 1992 dans les cantines d'un hôpital luthérien avant de gravir les échelons en zone franche, au Carlton et auprès de grandes entreprises comme Madauto et Star.

Aujourd'hui, il dirige son propre service traiteur, « Tafita Cuisine », collaborant étroitement avec l'Office National de Nutrition. Sa spécialité réside dans la cuisine malgache et asiatique en grande quantité, adaptée aux services traiteurs.

Fidèle à sa philosophie, il affirme : « Je partage mon savoir-faire avec les jeunes, car à notre époque, il était difficile d'apprendre. Aujourd'hui, je veux leur montrer que la cuisine est un métier noble qui fait vivre. »

Cet atelier culinaire, véritable immersion dans l'univers de la gastronomie, a offert aux participants une opportunité rare de se perfectionner sous l'oeil avisé d'un chef étoilé.