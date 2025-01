Tunisie: La Terna Innovation Zone, suite logique d'Elmed pour accélérer l'innovation énergétique, selon Giuseppina Di Foggia

Lors de son intervention à l'occasion du lancement de la Terna Innovation Zone en Tunisie, Giuseppina Di Foggia, Administratrice Déléguée et Directrice Générale de Terna, a mis en lumière l'importance de ce projet pour l'innovation et la collaboration dans le secteur énergétique et technologique en Tunisie.

Elle a aussi mis en avant le rôle essentiel que cette initiative va jouer dans l'accélération de l'innovation dans le secteur de l'énergie, ainsi que dans la mise en place de partenariats stratégiques pour le développement de solutions technologiques communes.

Lors de son allocution, Giuseppina Di Foggia a rappelé que ce projet s'inscrit dans le cadre plus large du projet Elmed, qui représente le premier pont énergétique entre l'Europe et l'Afrique du Nord grâce au câble sous-marin haute tension reliant l'Italie à la Tunisie.

"Elmed a marqué une étape historique, en connectant nos deux continents, et la Terna Innovation Zone constitue désormais la suite logique de cette avancée", a-t-elle déclaré, tout en ajoutant que ce projet vise à renforcer la synergie entre les deux pays, notamment à travers l'innovation et l'échange de compétences.

Selon la responsable, la Terna Innovation Zone ne sera pas simplement un espace dédié à l'innovation, mais un véritable catalyseur pour la croissance des talents locaux. "Notre objectif est de favoriser un environnement propice à l'émergence de startups, à la formation de jeunes ingénieurs et à la création de nouveaux emplois dans le secteur de l'énergie", a précisé Giuseppina Di Foggia. Elle a aussi détaillé trois axes principaux sur lesquels l'initiative se concentrera : l'incubation et l'accélération des entreprises locales, la formation de talents dans le domaine de l'ingénierie, ainsi que le soutien à l'industrie tunisienne dans le domaine énergétique.

Giuseppina Di Foggia a également insisté sur l'importance de la collaboration avec des institutions italiennes et tunisiennes pour le développement de solutions novatrices. "Ce projet est un véritable exemple de coopération internationale, soutenu par les institutions des deux pays, qui permettra de promouvoir le savoir-faire tunisien et italien dans le secteur énergétique", a-t-elle ajouté.

Finalement et non moins important, l'Administratrice Déléguée de Terna a exprimé sa fierté de contribuer à un projet aussi stratégique et ambitieux, qui aura, selon elle, des répercussions positives sur la sécurité énergétique et sur la transition énergétique des deux pays. "Ensemble, nous pourrons relever les défis énergétiques du futur, tout en contribuant à la réduction du fossé énergétique et à la réalisation des objectifs de développement durable", a-t-elle assuré.