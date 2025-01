Madagascar: Musique - Dina Mialinelina prépare de nouveaux projets

Dina Mialinelina, finaliste du Prix Découvertes RFI 2025, fondatrice du groupe Dina M, incarne la diversité de la musique malgache, fusionnant les genres pour offrir un univers sonore unique.

Dina Mialinelina Nasandratra, artiste passionnée et fondatrice du groupe Dina M, connaît aujourd'hui une reconnaissance exceptionnelle pour son talent. En effet, elle est l'une des dix finalistes du Prix Découvertes RFI 2025, une compétition dédiée aux artistes en pleine ascension, qui comptent déjà quelques titres à leur actif. Parmi plus de deux mille candidatures, sa sélection est un témoignage de la puissance de sa musique et de son engagement artistique.

Pour Dina Mialinelina, cette nomination est bien plus qu'une simple étape. « Être finaliste du Prix Découvertes RFI, c'est déjà une grande reconnaissance. L'un de mes objectifs était de faire en sorte que ma musique touche le coeur des auditeurs. Aujourd'hui, le jury, composé de professionnels de la musique, a été conquis, et je vais continuer de partager ma musique, chantée en malgache, en représentant Madagascar à travers le monde. Cette nomination est un immense honneur et une fierté », confie-t-elle avec émotion.

Dina Mialinelina n'a pas attendu cette finale pour imposer son nom dans l'univers musical. À 17 ans, elle remporte son premier concours à l'université, un événement décisif qui marque le début de sa carrière. C'est alors que Mamy Ralaivita, lauréat du Prix Découvertes RFI en 1983, découvre son talent et l'invite à interpréter une de ses chansons.

Une belle opportunité

De là, Dina Mialinelina entame une collaboration avec ce maître du Horija Betsileo, avant de rejoindre un groupe de comédie musicale.

Son parcours la mène ensuite dans les cabarets, où elle affine son art et ses influences, tout en écrivant ses propres morceaux.

« Je ne voulais pas me limiter à un seul genre musical. Ma musique est un mélange, un reflet de ce qui se passe dans ma tête », explique-t-elle. Elle fonde alors son propre groupe, Dina M, avec le bassiste Henintsoa Andriamasimanana, le batteur Kevy Rakotoarivelo, la claviériste Julie Ratefy et sa soeur Tsanta Nasandratra aux choeurs.

Ensemble, ils créent un univers musical unique et captivant. Si ce prix est un honneur pour l'artiste, il n'est pas pour elle une fin en soi. « Mon objectif n'est pas de me mesurer aux autres, car chaque artiste est unique. Je veux simplement faire ce que j'aime, entourée de personnes qui croient en mes propositions et mes créations », souligne-t-elle.

Parallèlement à ce concours, Dina Mialinelina prépare de nouveaux projets. Elle travaille actuellement sur « Duo Dina sy Rija », une collaboration musicale avec le guitariste Rija, et une autre aventure artistique avec un artiste congolais résidant en France, qui se poursuivra en juin en Allemagne. Entre la France et Madagascar, elle continue de tisser des liens musicaux qui portent sa voix bien au-delà des frontières. Le Prix Découvertes RFI est une première pour Dina Mialinelina, mais elle est loin de se laisser enfermer dans une compétition. Pour elle, il s'agit avant tout d'une belle opportunité de faire entendre sa voix et de renforcer son réseau d'artistes et de passionnés.