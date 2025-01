Tunisie: Icesco - Éducation et modernité, relever le défi du développement dans le monde musulman

L'éducation ne se réduit pas à un simple vecteur de savoir, mais elle devient un levier de transformation sociale, un rempart contre l'obscurantisme et une boussole pour orienter les peuples.

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, lundi 27 janvier, au Palais de Carthage, Salem Ben Mohammed Al-Malek, directeur général de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (Icesco). Cette rencontre a mis en lumière l'importance stratégique des secteurs de l'éducation, des sciences et de la culture pour le progrès de la Tunisie et des nations musulmanes en général.

Lors de cette rencontre, le Chef de l'État a souligné que l'éducation, les sciences et la culture représentent des domaines stratégiques permettant de mesurer l'évolution des peuples. Ces secteurs nécessitent, selon lui, un travail constant pour suivre les avancées rapides du monde, notamment en matière de modernisation des programmes éducatifs et des concepts scientifiques. Kaïs Saïed a rappelé l'engagement historique de la Tunisie en faveur de ces secteurs, citant la Constitution de 2022 qui prévoit la création du Conseil supérieur de l'éducation et de l'enseignement, un mécanisme institutionnel garantissant la priorité donnée à l'éducation.

Un rempart contre l'extrémisme

Le Président de la République a également insisté sur le rôle clé de l'Icesco dans la lutte contre l'extrémisme, l'obscurantisme et le terrorisme, en plaçant l'éducation, la culture et les sciences comme première ligne de défense. Il a encouragé une action conjointe entre les États membres pour relever les défis liés aux évolutions technologiques et intellectuelles tout en renforçant les valeurs humaines.

Kaïs Saïed a affirmé, à cet égard, que l'avenir des sociétés repose sur la modernisation des systèmes éducatifs dans toutes les disciplines scientifiques. Cela garantirait un avenir prometteur pour l'humanité, a-t-il soutenu, tout en insistant sur le développement des capacités humaines et intellectuelles des peuples membres de l'Icesco.

L'Icesco renforce sa coopération avec la Tunisie

Lors de sa visite de travail, le Dr Salem Ben Mohammed Al-Malik, à la tête d'une délégation de haut niveau, a déclaré que des partenariats seraient établis avec plusieurs ministères tunisiens, notamment ceux des Affaires culturelles, de l'Éducation, et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Enfin, il est à noter que Tunis accueillera la 45e session du Conseil exécutif de l'Icesco les 24 et 25 février prochains. Cet événement marquera une nouvelle étape dans le renforcement des liens entre la Tunisie et l'Organisation islamique.

Le défi des pays musulmans

Le développement des nations repose inévitablement sur une refonte profonde de leurs systèmes éducatifs et sur la promotion d'un apprentissage éclairé, capable de transcender les défis du présent pour bâtir un avenir durable. Cela est particulièrement vrai pour les pays musulmans, qui sont confrontés à des formes multiples d'extrémisme. Ces derniers, tels des freins insidieux, les retiennent dans le passé, alimentent les rivalités et divisions internes, sapent leur cohésion sociale et entravent leur progression vers un avenir de prospérité et de modernité.

Dans ce contexte, l'éducation ne se réduit pas à un simple vecteur de savoir ; elle devient un levier de transformation sociale, un rempart contre l'obscurantisme et une boussole pour orienter les peuples et leurs nouvelles générations. La restructuration du système éducatif ne doit donc pas se limiter à des réformes superficielles, mais s'inscrire dans une vision ambitieuse et inclusive. Une vision qui réconcilie tradition et innovation, identité et ouverture sur le monde, tout en donnant aux individus les outils nécessaires pour s'épanouir dans un monde globalisé.

L'apprentissage éclairé ne doit pas se contenter de transmettre des connaissances théoriques ; il doit préparer les individus à affronter les défis du monde réel. Il est essentiel de cultiver un esprit critique, de promouvoir la tolérance et de favoriser le respect mutuel. Ces valeurs ne doivent pas être de simples idéaux abstraits, mais des compétences concrètes et applicables au quotidien. Ce changement exige une révision des méthodes pédagogiques, une réadaptation des programmes scolaires et une sensibilisation continue aux enjeux sociaux et politiques du moment.

Car seule une éducation axée sur ces principes peut réellement lutter contre les extrémismes et instaurer une dynamique de progrès durable. En formant des citoyens capables de penser par eux-mêmes, de respecter les différences et de s'engager activement dans la vie de leur communauté, on jette les bases d'une société résiliente et prête à relever les défis de demain. Pour les pays musulmans, cette approche n'est pas simplement une option, mais une nécessité impérieuse.

En puisant dans leur riche patrimoine intellectuel et culturel, tout en s'ouvrant aux outils et perspectives du monde contemporain, ces nations peuvent réinventer leur trajectoire, surmonter leurs défis internes et s'affirmer comme des modèles de développement. Dans un monde en constante mutation, cette démarche est non seulement un moyen de se réinventer, mais aussi une chance d'apporter une contribution significative au progrès mondial.