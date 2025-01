Tunisie: La BCT publie deux nouvelles circulaires pour une meilleure gestion des risques

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a publié deux nouvelles circulaires visant à renforcer la gestion des risques et à consolider la solidité financière du secteur bancaire, dans le cadre de sa démarche proactive initiée depuis 2020.

La première circulaire porte sur la division, la couverture des risques et le suivi des engagements. Elle actualise les paramètres de calcul des provisions collectives, permettant ainsi une meilleure couverture des risques latents et une anticipation plus efficace des potentielles dégradations de la qualité des actifs bancaires.

La deuxième circulaire encadre la distribution des dividendes au titre de l'exercice 2024. Son objectif est de renforcer les fonds propres des banques et de préserver la stabilité financière, dans un contexte marqué par des défis persistants.

Ces mesures interviennent alors que le secteur bancaire fait face à des enjeux majeurs, notamment un ralentissement de l'octroi de crédits au cours des deux dernières années et une hausse des créances non performantes, souligne la BCT dans un communiqué.

Elles traduisent également la volonté de la Banque Centrale de Tunisie de renforcer la résilience du système bancaire face aux chocs économiques et de garantir sa capacité à soutenir durablement l'économie nationale.

Par ailleurs, ces initiatives s'inscrivent dans une stratégie plus large de modernisation du secteur bancaire et de convergence vers les standards internationaux. Elles préparent ainsi le terrain à un nouveau cycle de réformes structurelles, visant à améliorer la compétitivité et la robustesse du système financier tunisien.

La Banque Centrale de Tunisie a réaffirmé son engagement à poursuivre ses efforts de supervision et de réglementation prudentielle, afin d'assurer une stabilité durable du système bancaire.