Afrique: CAN 2025 - L'équipe de Tunisie placée au groupe C - Le chantier compliqué de la sélection !

A un mois et demi du match du Liberia, l'équipe de Tunisie est devant un moment fatidique : ou changer ou rester avec les mêmes méthodes et le même raisonnement

Le chantier le plus brûlant et le plus compliqué en même temps pour le nouveau bureau fédéral élu de Moez Nasri est celui de l'équipe nationale. Une équipe qui ne vit plus ses meilleurs jours depuis un certain temps. Le fait qu'on soit placé au chapeau 2 au tirage au sort de la CAN 2025 après les ténors comme le Sénégal, l'Egypte ou le Nigeria en dit bien long sur le statut actuel des nôtres en Afrique. Nous ne sommes pas une équipe terminée ou du fond du classement, mais en même temps nous ne sommes plus au même niveau que les ténors et les favoris.

Même la qualification à cette CAN n'était pas aussi facile, elle était même pénible et in extremis. Maintenant, nous héritons d'un groupe assez abordable avec le Nigeria, l'Ouganda et la Tanzanie. (Premier match contre l'Ouganda, puis contre le Nigeria et enfin la Tanzanie). Ce n'est pas cela le plus urgent, il y a encore du temps d'ici là. Ce qui importe, c'est bien plus général et plus profond qu'une simple participation à la CAN. Nous parlons ici avenir et identité d'une équipe de Tunisie vouée à changer pour diverses raisons.

En ce moment, l'équipe de Tunisie est devant des choix-clefs et fatidiques. Quel futur sélectionneur et quel staff? Qui va diriger cette sélection? Et l'étape clef dans tout ce raisonnement sur la sélection, c'est bien la qualification au futur mondial. Les deux prochains matches en mars (17 et 24), devant le Liberia et le Malawi, nous paraissent si considérables.

C'est en même temps une urgence de trouver un sélectionneur et un nouveau staff de la sélection (on parle beaucoup de Chaâbani et de Zyed Jaziri), et se fixer une fois pour toutes sur le futur profil de la sélection.

Changement forcé mais progressif

Dans plus d'un mois, on aura un déplacement délicat pour affronter le Liberia. Cela peut être un premier tournant de ce groupe H avec des poursuivants qui sont proches. Car cette équipe nationale dépend tant d'une qualification au Mondial 2026. Tout ce qu'on raconte autour de l'avenir de la sélection et de la reconstruction souhaitée n'a rien de concret et de prometteur si on rate la qualification à la Coupe du monde.

Le futur sélectionneur, les joueurs (cadres et probablement des nouveaux) et les membres fédéraux savent bien que la FTF et même le football tunisien comptent beaucoup sur la dotation offerte par la Fifa en cas de qualification.

Cette manne financière qui dépasse les 40 millions de dinars permettra de reconstruire assez tranquillement la sélection. Ceux qui veulent une rupture totale avec l'ère Benzarti (et même avant lui) oublient qu'on ne peut pas tout changer, du moins pour les matches du Liberia et du Malawi, en mars. Après, on aura le temps de faire le ménage et de tout remodeler pour les matches de septembre.

D'ici là, quelques éléments, qui n'ont plus rien à donner à l'équipe nationale, vont devoir repartir de nouveau. D'autres, surtout ces jeunes expatriés comme Hadj Mohamed ou Mejbri, vont avoir plus d'importance. Tout cela, c'est le futur staff qui va le peaufiner et entreprendre. Avec l'urgence de «monter» une équipe rodée et surtout motivée pour réussir les deux matches des éliminatoires du mondial. C'est un chantier si contraignant parce qu'on doit décider juste et vite. Les choix que l'on fera vont aider l'équipe nationale à reprendre ou non le bon chemin. Car, en ce moment, notre équipe nationale est limite «insipide» et déstabilisée. Elle a besoin de gens qui savent bien gérer ce moment sensible de transition.