Madagascar: Une tempête tropicale en formation

Le bassin Sud-Ouest de l'océan Indien est en ébullition. Une autre tempête pourrait évoluer à l'Est du bassin, après Elvis.

Les formations de cyclones se succèdent dans le bassin Sud-Ouest de l'océan Indien. En plus d'Elvis, qui ne bouge pas beaucoup au sud de Madagascar depuis quelques jours, un autre système a une forte chance d'évoluer en une tempête tropicale, ce jour, à l'Est du bassin, selon le centre météorologique régional spécialisé (CMRS) de La Réunion. Il propose une trajectoire Sud-Ouest pour cette potentielle future tempête Faida et un éventuel rapprochement des Mascareignes au début du mois de février.

«Un impact direct sur les îles de La Réunion, de Maurice et des Rodrigues est fort probable. Mais il n'y a pas de menace pour Madagascar, pour le moment. Sa trajectoire après son probable passage dans les Mascareignes est encore floue», indique un ingénieur en météo, hier.

La direction générale de la Météorologie n'a pas encore évoqué ce système dans ses bulletins météorologiques. «Nous nous concentrons sur Elvis, qui a un impact direct sur Madagascar, pour le moment. Une fois ce système dégagé, s'il est nécessaire de parler de cette tempête en cours de formation, et si elle pourrait avoir des impacts sur l'île, des bulletins seront émis», note notre source.

Très souhaité

L'impact de ce système sur les côtes Est et Sud-Est est, cependant, très souhaité, pour apporter de bonnes précipitations. Si le Nord et le Sud ont déjà bénéficié de pluies grâce à Dikeledi et Elvis, les riziculteurs dans le centre et à l'Est en ont fortement besoin. «Il y a eu des pluies fines isolées, la fin de semaine dernière, mais elles ne suffisaient pas à irriguer les rizières. Il nous faut des précipitations abondantes», note un agriculteur dans l'Alaotra-Mangoro. Ces précipitations sont aussi nécessaires pour augmenter le niveau des rivières qui alimentent les barrages hydroélectriques, afin d'éviter le délestage.

Les habitants des Hautes-Terres centrales ne devraient pas perdre espoir. La présence d'Elvis pourrait apporter des pluies sur une grande partie de Madagascar, selon les prévisions météorologiques. «Cette tempête tropicale modérée est prévue s'éloigner de Madagascar, à partir de demain (ndlr: ce jour).

Cela va favoriser les précipitations sur l'ensemble du pays», selon les prévisions de la direction générale de la Météorologie. Ainsi, des averses orageuses sont prévues sur Analamanga et sur Alaotra-Mangoro, l'après-midi du vendredi et du samedi. Toutes les autres régions vont également bénéficier de précipitations en cette fin de semaine, sauf le Nord-Est, le vendredi, et le Nord-Est, le Sud-Ouest et l'Ouest, qui seront, pareillement, secs, le samedi.

Cette tempête tropicale modérée, localisée à 145 km à l'Ouest-Sud-Ouest d'Ampanihy, hier, pourrait continuer à apporter des pluies abondantes, d'une quantité de 50 à 100 mm en 24 heures, dans les districts de Morombe et d'Ampanihy, qui sont placés en vigilance rouge pour fortes pluies, jusqu'au 30 janvier. Ces cumuls de pluviométrie sur les parties Ouest et Sud, générés par ce système, devraient s'affaiblir progressivement, depuis hier.