Afrique: Wael Chouchane - La Tunisie se positionne comme pionnière de l'innovation énergétique sur le continent avec Terna Innovation Zone

La Terna Innovation Zone, premier pôle d'innovation en Afrique géré par le groupe italien Terna, a été inaugurée aujourd'hui à Tunis en présence de Wael Chouchane, Secrétaire d'État chargé de la Transition énergétique, ainsi que de nombreux représentants des deux pays. Ce nouveau centre marque un tournant dans la coopération énergétique entre la Tunisie et l'Italie, en ouvrant des perspectives inédites pour l'innovation technologique et le développement durable.

Lors de la cérémonie d'inauguration, Wael Chouchane a souligné l'importance de ce projet dans le cadre de la stratégie de transition énergétique de la Tunisie, qui vise à intégrer davantage d'énergies renouvelables dans le mix énergétique national d'ici 2030.

"Ce projet illustre parfaitement la solidité de notre partenariat avec l'Italie. La Terna Innovation Zone ne représente pas seulement un pôle d'innovation, mais un véritable catalyseur pour la coopération entre nos deux pays dans un secteur stratégique", a déclaré Wael Chouchane.

Il a ajouté que ce projet, né de la volonté commune des autorités tunisiennes et italiennes, vise à stimuler l'innovation technologique en Afrique, en soutenant les start-up et les entreprises tunisiennes oeuvrant dans le domaine de l'énergie et de la transition énergétique. En outre, il favorisera le développement des compétences locales et le partage de savoir-faire entre les deux pays, tout en renforçant la sécurité énergétique régionale à travers des initiatives concrètes telles que le projet ELMED, qui prévoit la mise en place d'un câble sous-marin de haute tension reliant les systèmes électriques de la Tunisie et de l'Italie.

Chouchane a, également, précisé que le projet Terna Innovation Zone s'inscrit dans le cadre plus large du Plan Mattei pour l'Afrique, qui vise à renforcer les partenariats avec les pays africains dans les secteurs de l'énergie, de l'infrastructure et de l'innovation. "Ce projet de coopération stratégique permettra ainsi de promouvoir la transition énergétique et la durabilité tout en contribuant à la création d'emplois et à la formation de nouvelles générations de professionnels", a-t-il souligné.

Il a ajouté que la Terna Innovation Zone est également un lieu de convergence pour les acteurs clés du secteur, des institutions gouvernementales aux entreprises privées et universités, afin de favoriser des synergies et des projets collaboratifs. Ce projet constitue ainsi un modèle d'innovation partagée et de développement durable pour l'ensemble de la région méditerranéenne et au-delà.