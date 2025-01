Tunisie: Kairouan - D'importants travaux de réaménagement dans les écoles

Il existe dans tout le gouvernorat de Kairouan 313 écoles (71.000 écoliers) dont 48 ne sont pas raccordées aux réseaux d'eau potable, 121 sont desservies par les groupements d'intérêt collectif ayant souvent des difficultés financière, d'où les fréquentes coupures d'eau, faute de paiement des factures, et 144 écoles sont desservies par la Sonede.

Il va sans dire que cela affecte le bon déroulement de l'année scolaire, le rendement des élèves, leur santé mentale et physique et leur droit à une vie décente. D'ailleurs, on enregistre chaque année un nombre important de maladies respiratoires et d'affections dermiques chez des écoliers. C'est pourquoi il serait souhaitable de doter toutes les écoles de blocs sanitaires, d'eau potable afin de créer un environnement sécurisé pour les élèves dans des établissements propices à l'apprentissage et au bien-être.

Par ailleurs, beaucoup d'établissements éducatifs dans le gouvernorat de Kairouan sont construits dans les années 50-60 et présentent des fissures aux plafonds, des murs écaillés, des canalisations bouchées et rouillées, et des vitres brisées. Cela peut paraître normal malgré le danger que pose cette vétusté due au nombre de décennies, à l'humidité et au manque de rénovation. Mais quand on apprend que des écoles et des lycées récemment construits ont vécu de fâcheux incidents qui auraient pu porter atteinte à l'intégrité physique des élèves et des enseignants, on reste perplexe.

On citerait à titre d'exemple, le lycée Kairouan-Sud construit en 2006 pour une enveloppe de 2 milliards, qui souffre de vétusté et représente un vrai danger pour le corps administratif, éducatif et pour les élèves. D'ailleurs, il y a trois ans, de gros morceaux de briques sont tombés dans une salle de classe, heureusement, en dehors des heures de cours. Deux mois plus tard, le même incident s'est produit dans trois autres salles. De ce fait sur les 17 salles, 10 sont fermées et les autres classes ont été surchargées avec la présence de 40 élèves par classe.

A côté de cela, on a constaté beaucoup de fissures et d'imperfections dans les couloirs et les escaliers, des fuites d'eau dans les canalisations des blocs sanitaires...

Plus loin, on apprend que des parties du plafond sont tombées à l'école El Aouda et au collège 2-Mars. Heureusement, c'était pendant les vacances d'hiver.

Nous apprenons dans ce contexte que d'importants travaux d'aménagement de différents établissements scolaires sont en cours. Il s'agit notamment des travaux de rénovation du lycée «Kairouan-Sud» avec un budget de 1,1MD, outre le parachèvement du collège Ibn-Charaf pour une enveloppe de 1,6MD.

Par ailleurs, on vient d'achever les travaux de construction de deux nouvelles salles à l'école primaire Aouled Farhane, moyennant 240 mille dinars de fonds.

En outre, dans la délégation de Bouhajla, des travaux de rénovation vont bientôt se terminer au collège Imam-Sahnoun pour une enveloppe de 900 mille dinars.

Et dans la délégation de Oueslatia, une enveloppe de 420.000D a permis de rénover le foyer avec une capacité d'accueil de 290 lits.

Bientôt, réalisation d'un complexe culturel et sportif

Afin d'offrir un environnement propice aux écoliers, aux collégiens et aux lycéens du gouvernorat de Kairouan et leur permettre de développer leur potentiel créatif tout en les protégeant des comportements à risque, un important chantier de construction d'un complexe culturel et sportif à la Cité El Mansourah (Kairouan-Sud) vient d'être mis en place.

Pour un coût global de 15,7 millions de dinars, la réalisation de cet important projet durera 360 jours pour l'aménagement de terrains de football, de basket-ball et de handball ainsi que pour la construction d'une salle de réunion, d'un foyer et d'un restaurant.