Madagascar: Décret de Trump - L'USAID suspend ses aides

Madagascar n'est pas épargné par la décision du président Trump de suspendre les aides étrangères des États-Unis. Pour la Grande Île, la conséquence directe est la suspension des aides de l'USAID.

Il fallait s'y attendre. À l'instar d'autres pays dans le monde, notamment en Afrique, Madagascar subit de plein fouet les conséquences de la décision de Donald Trump, président des États-Unis, de suspendre les aides étrangères américaines.

Dans la Grande Île, la conséquence est que les aides via l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) sont donc suspendues. Contactée par e-mail, l'ambassade américaine explique que "conformément à ce décret, le secrétaire d'État Rubio a suspendu toute aide étrangère des États-Unis financée par ou à travers le Département d'État et l'USAID pour examen". Une réponse qui reprend la première phrase d'un communiqué du Département d'État, publié le 26 janvier.

La décision du président Trump a été officialisée par la Maison-Blanche le 20 janvier. L'homme fort américain enjoint "tous les responsables des départements et agences en charge des programmes d'aide au développement extérieur des États-Unis" à suspendre "immédiatement" les nouvelles obligations et les décaissements de fonds d'assistance au développement à destination des pays étrangers.

Il s'agit d'une suspension de quatre-vingt-dix jours "dans l'assistance au développement extérieur des États-Unis pour évaluer l'efficacité des programmes et leur conformité avec la politique étrangère des États-Unis". Selon la réponse par mail de l'ambassade des États-Unis à Madagascar, "les exemptions spécifiques comprennent l'aide alimentaire d'urgence, pour laquelle le secrétaire d'État a approuvé des dérogations".

Durant quatre-vingt-dix jours, les coopérants et surtout les bénéficiaires des programmes d'aides américaines, essentiellement via l'USAID, à Madagascar retiennent leur souffle. Dans la Grande Île, l'Agence des États-Unis pour le développement international est active, notamment dans le domaine de la santé. Selon les informations sur le site web de l'USAID Madagascar, il y a la santé maternelle et infantile, la lutte contre les maladies infectieuses ou encore le planning familial.

Trois justificatifs

L'éducation, l'agriculture et la sécurité alimentaire, la protection de l'environnement et la résilience face au changement climatique, ainsi que l'appui pour la résilience face aux catastrophes naturelles sont également des domaines d'action de l'USAID Madagascar. "La poursuite, la modification ou l'arrêt de chaque programme d'aide étrangère, sur la base des recommandations des évaluations, avec l'accord du secrétaire d'État", sera décidée à l'issue des quatre-vingt-dix jours d'évaluation, selon la missive de la Maison-Blanche.

Pour la section protection de l'environnement et lutte contre le changement climatique, la situation semble compliquée, le président Trump et ses proches collaborateurs étant ouvertement climatosceptiques. Outre les aides directes via le Département d'État ou l'USAID, les appuis par le biais des organisations internationales et des organisations non gouvernementales (ONG) sont aussi concernés par la suspension des aides étrangères édictée par Donald Trump.

Le gouvernement américain est l'un des principaux bailleurs de plusieurs organisations agissant dans les aides au développement dans le monde, notamment dans les pays africains. Ce qui explique pourquoi le décret pris par le locataire de la Maison-Blanche pour entamer le processus de retrait de son pays de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait l'effet d'une bombe.

La section 2 du texte faisant part de la décision de Donald Trump ajoute : "La politique des États-Unis est qu'aucune aide étrangère des États-Unis ne sera distribuée de manière qui ne soit pas entièrement alignée avec la politique étrangère du président des États-Unis." Le communiqué du Département d'État renchérit : "Le président Trump a clairement indiqué que les États-Unis ne donneront plus d'argent aveuglément, sans retour pour le peuple américain."

Selon le communiqué de presse du Département d'État, "comme l'a dit le secrétaire d'État Marco Rubio : chaque dollar que nous dépensons, chaque programme que nous finançons et chaque politique que nous poursuivons doit être justifié par la réponse à trois questions simples : est-ce que cela rend l'Amérique plus sûre ? Est-ce que cela rend l'Amérique plus forte ? Est-ce que cela rend l'Amérique plus prospère ?"