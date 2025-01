Madagascar: Ambohimangakely - Une usine de nourritures pour poissons voit le jour

Madagascar cherche à atteindre l'autosuffisance alimentaire en poissons. Le gouvernement mise sur l'aquaculture et la transformation agricole pour répondre aux besoins de la population.

L'objectif d'atteindre une production annuelle de 250 000 tonnes de poissons nécessite des actions ciblées. Actuellement, certaines entreprises spécialisées participent à l'essor de cette filière. C'est le cas d'Arbiochem, usine de fabrication de nourritures pour poissons inaugurée hier à Ambohimangakely par le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Paubert Mahatante Tsimanaoraty.

Première unité de production à grande échelle dédiée à la fabrication d'aliments pour carpes et tilapias, Arbiochem produit déjà près de 10 000 tonnes de nourriture pour poissons par an. Selon son directeur, l'entreprise collabore étroitement avec les agriculteurs en leur fournissant des intrants essentiels et en travaillant avec le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage.

«Actuellement, 20 % des intrants nécessaires sont importés, tandis que 80 % proviennent de la production locale, ce qui renforce l'autonomie du pays dans ce domaine», précise-t-il.

Pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, les autorités malgaches entendent soutenir davantage ces initiatives. Le ministre a réaffirmé la priorité de garantir l'accessibilité des produits alimentaires et de privilégier une production locale pour répondre aux besoins de la population. Selon lui: «L'objectif est de rendre les produits alimentaires plus accessibles, en rapprochant la production des consommateurs et en garantissant des prix compétitifs.»

L'auto-consommation de poissons, produits par des Malgaches pour des Malgaches, représente ainsi une stratégie clé pour assurer la sécurité alimentaire du pays. Dans cette optique, il est impératif de poursuivre les efforts pour structurer la filière aquacole, encourager des techniques de production efficaces et renforcer la coopération entre les agriculteurs, les producteurs et les autorités.

Insuffisante

Malgré une forte demande, la production nationale de poisson peine à satisfaire les besoins de la population. Avec une consommation annuelle estimée à 307 000 tonnes dont 112 000 tonnes issues des zones maritimes et 30 000 tonnes des eaux douces ,l'offre reste largement insuffisante. Actuellement, chaque Malgache ne consomme en moyenne que 2,5 kg de poisson par an, bien en deçà des recommandations nutritionnelles.

Face à cette réalité, le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Paubert Mahatante, a récemment souligné l'urgence d'intensifier les efforts pour réduire ce déficit. Lors d'une rencontre avec le président de la République au CCI Ivato, la semaine dernière, il a été décidé de renforcer la transformation agricole et de promouvoir l'aquaculture comme solution durable. Si ces initiatives sont mises en oeuvre efficacement, Madagascar pourrait progressivement atteindre l'autosuffisance alimentaire en poisson.

Cependant, le défi reste de taille. Selon les données officielles, il manquerait encore 160 000 tonnes de poissons pour combler l'écart entre l'offre et la demande. Le ministre a ainsi insisté sur la nécessité d'accélérer le développement de l'aquaculture, une méthode de production plus maîtrisable et à cycle plus court. Un ajustement des pratiques d'alimentation des poissons est également essentiel pour garantir la rentabilité des producteurs tout en assurant une production durable et accessible.

Avec une gestion responsable et des investissements ciblés, Madagascar pourrait, dans les prochaines années, atteindre son objectif d'autosuffisance alimentaire en poisson.