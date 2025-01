Afrique: Tom Saintfiet - « Nous pouvons être contents de notre tirage »

Le sélectionneur du Mali se dit satisfait du tirage de son équipe qui devra affronter le pays hôte, le Maroc, la Zambie et les Comores dans le groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2025.

Il n'y a visiblement pas de quoi s'inquiéter pour les Aigles du Mali. Le sélectionneur Tom Saintfiet trouve le groupe A qu'il partage avec le pays organisateur, le Maroc, la Zambie et les Comores tout à fait jouable pour son équipe. A l'issue du tirage au sort tenu lundi au théâtre nationale Mohammed V à Rabat, le technicien belge s'est voulu confiant.

« Je pense que nous pouvons être contents du tirage… dans le groupe avec le Maroc, les Comores et la Zambie, je pense qu'on a des opportunités », a-t-il déclaré. Avoir à affronter le pays organisateur, loin d'être une infortune, représente pour lui un défi passionnant. « Je pense que jouer contre le Maroc au Maroc, c'est toujours un match intéressant, chaque joueur, chaque entraineur veut jouer ce match, c'est un match très compétitif », confie l'ancien patron du banc de la sélection gambienne.

La confiance de Tom Saintfiet n'exclut pas tout de même la méfiance, dans une compétition où les surprises sont devenues légions et où le niveau des équipes tend de plus en plus à s'équilibrer. « Toutes les équipes qualifiées pour la CAN sont de bonnes équipes, toutes les 24 équipes ont de la qualité, il n'y a jamais un match facile en Afrique, un match 100% sûr, surtout à la CAN. Ça s'est prouvé lors des dernières éditions avec les résultats du Madagascar, de la Gambie, des Comores, de la Mauritanie, de la Namibie et des autres pays », reconnait le tacticien belge.

Objectif demi-finale

Mais quoi qu'il en soit, le sélectionneur du Mali reste focus sur son objectif, lui qui vise au moins le dernier carré dans la compétition. « On a l'ambition de rester à la CAN, jusqu'à la fin, on veut jouer 7 matches, c'est-à-dire qu'on veut jouer la petite finale ou la grande finale, on a dit, on veut jouer les demi-finales, c'est-à-dire qu'on va jouer 7 matches », a-t-il martelé.

Il sait assurément que son équipe aura l'obligation de cravacher pour échapper à la concurrence qui s'annonce féroce. « Ce ne sera pas facile. Je pense qu'il y a dix à douze pays qui veulent jouer la finale, on sait que le Maroc est le grand favori, on sait qu'il y a aussi l'Algérie, la Tunisie, l'Egypte, le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Nigéria, naturellement et aussi, il y a comme nous, le Burkina Faso, la RD Congo et l'Afrique du Sud qui sont aussi forts », analyse Tom Saintfiet.

Mais toute la clé réside selon lui dans la préparation de l'équipe qui implique à la fois les joueurs, le staff technique, la fédération et le gouvernement du pays. « Les joueurs doivent être concentrés, les joueurs doivent être bien préparés par nous, comme la Fédération, le Gouvernement pour être prêts pour ces matches », conclut-il.

Tom Saintfiet qui avait réussi l'exploit de conduire la Gambie jusqu'en quart de finale lors de l'édition 2021 au Cameroun est très attendu pour cette première expédition à la tête des Aigles du Mali. Le Mali qui connaitra sa 14 Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies au Maroc court toujours après un premier trophée dans la compétition. La place de finaliste obtenue en 1972 au Cameroun reste sa meilleure performance dans le tournoi. Le pays a aussi été demi-finaliste à quatre reprises, notamment en 2002 (à la maison), en 2004, en 2012 et en 2013.

La CAN CAF TotalEnergies, Maroc 2025 se jouera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.