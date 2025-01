Afrique: CAN CAF TotalEnergies 2025 - La RD Congo est ambitieuse

Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Na TotalEnergies Maroc 2025 a eu lieu ce lundi 27 janvier à Rabat, réservant à la République Démocratique du Congo un Groupe D relevé aux côtés du Sénégal, du Bénin et du Botswana.

Présent à la cérémonie, Dieudonné Sambi Nsele-Lutu, président de la Fédération Congolaise de Football Association (FECOFA), a exprimé sa satisfaction quant à la composition de la poule des Léopards.

Un groupe abordable mais exigeant

Le patron du football congolais s'est montré optimiste tout en restant mesuré dans son analyse des adversaires de la RDC : « C'est du déjà vu, du déjà connu. Le Sénégal, on le retrouve déjà dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Le Bénin, ce sont des retrouvailles après la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Quant au Botswana, il faut se méfier de cette équipe en progression comme d'autres nations d'Afrique australe. »

L'approche du sélectionneur Sébastien Desabre, qui préconise de prendre chaque match « au cas par cas », est partagée par les instances dirigeantes du football congolais. Une stratégie qui a porté ses fruits lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, où les Léopards ont atteint les demi-finales.

Un objectif clair : la troisième étoile

Dieudonné Sambi Nsele-Lutu ne cache pas les ambitions de la RDC dans cette compétition. Avec deux trophées continentaux au palmarès (1968 et 1974), la fierté et l'héritage des Léopards sont présents dans tous les esprits : « Nous sommes les plus titrés de ce groupe et nous visons une troisième étoile. Elle nous a échappés en Côte d'Ivoire, mais cette CAN CAF TotalEnergies Maroc 2025 pourrait être la bonne. »

Toutefois, le président de la FECOFA rappelle que rien n'est acquis d'avance : « Aucune équipe ne doit être sous-estimée. Nous avons notre destin en main et devons jouer chaque match avec sérieux et détermination. » conclut-il.