Afrique: Le sélectionneur de l'Afrique du Sud Hugo Broos vise les huitièmes de finale mais voit l'Égypte comme l'équipe favorite du groupe

Le sélectionneur des Bafana Bafana d'Afrique du Sud, Hugo Broos a reconnu que l'Égypte sera l'équipe à battre dans le groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Maroc 2025, mais reste optimiste quant aux chances des Bafana Bafana de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Aux côtés de l'Égypte, du Zimbabwe et de l'Angola, l'Afrique du Sud, qui a obtenu la troisième place à la CAN CAF TotalEnergies 2023, espère capitaliser sur sa récente performance pour aller chercher le trophée continental qui lui échappe depuis son unique sacre en 1996.

S'exprimant après le tirage au sort de la CAN 2025 à Rabat lundi, Broos s'est montré confiant tout en reconnaissant l'immensité de la tâche qui l'attend. Le technicien belge n'a pas caché son respect pour la sélection égyptienne qu'il présente comme l'équipe favorite de son groupe.

« Sur le papier, l'Égypte est la plus grande menace pour nous dans le groupe », a admis Broos.

« Ils n'ont pas bien performé lors de la dernière édition et ont été éliminés tôt, mais au cours de l'année écoulée, ils ont construit une équipe solide et ont réalisé une solide performance lors des éliminatoires. C'est l'équipe que nous devons battre si nous voulons terminer en tête du groupe. »

L'Égypte, sept fois championne d'Afrique, a connu une campagne décevante à la CAN CAF TotalEnergies 2023 en se faisant éliminer en huitièmes de finale. Cependant, sous la direction d'Hossam Hassan, elle se reconstruit avec un groupe redoutable emmené par Mohamed Salah.

Si l'Égypte reste le plus grand obstacle, il n'est en revanche pas question, selon Broos de sous-estimer le Zimbabwe ou l'Angola.

« Nous avons aussi le Zimbabwe, et c'est la quatrième fois que nous jouons contre eux », a-t-il déclaré.

« Nous les avons affrontés lors des éliminatoires de la Coupe du monde et des précédents éliminatoires de la CAN, mais ils ont été disqualifiés et le match n'a pas eu lieu. Nous les affronterons à nouveau lors des éliminatoires de la Coupe du monde, nous connaissons donc bien nos voisins, et ces matches sont toujours difficiles. Mais les battre est tout à fait possible. »

Le Zimbabwe, de retour à la CAN après avoir manqué l'édition 2023, aura à coeur de faire bonne figure, tandis que l'Angola, une équipe que Broos admet ne pas bien connaître, nécessitera une analyse approfondie.

« Pour moi, l'Angola est une équipe que je ne connais pas bien », a-t-il déclaré. « Il est donc important de l'étudier et de bien se préparer pour le match. »

L'Afrique du Sud aborde la CAN CAF TotalEnergies 2025 avec confiance après avoir terminé troisième lors de la dernière édition en Côte d'Ivoire.

Broos entend mettre à profit cette expérience lors de ce prochain tournoi au Maroc.

« En général, je suis content du tirage au sort », a-t-il déclaré.

« Le groupe n'est pas très facile, mais d'un autre côté, nous avons de grandes chances de nous qualifier pour le prochain tour. À la CAN, tout est possible dans les phases à élimination directe, et nous ferons tout pour faire un meilleur tournoi que le dernier. »

Alors que la CAN CAF TotalEnergies 2025 débutera le 21 décembre, l'Afrique du sud n'a autre ambition que de montrer le même visage convaincant qu'en Côte d'Ivoire. Broos est convaincu que son équipe pourra être à la hauteur des attentes.