Afrique: Le sélectionneur égyptien Hossam Hassan vise un huitième trophée de la CAN CAF TotalEnergies

Le sélectionneur égyptien Hossam Hassan a l'ambition de mener les Pharaons vers un huitième titre en Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies lors de la prochaine édition prévue au Maroc.

S'exprimant après le tirage au sort de lundi soir à Rabat, Hassan a vanté la qualité de son équipe avant de souligner la responsabilité qu'elle porte en tant que nation plus titrée du tournoi.

L'Égypte, sept fois victorieuse la CAN, a été placée dans le groupe B, en compagnie de l'Afrique du Sud, de l'Angola et du Zimbabwe.

Dans cette poule, l'Egypte retrouve l'Afrique du Sud avec laquelle elle entretient une rivalité de longue date. C'est aux dépens des Pharaons que les Bafana Bafana avaient remporté leur premier et unique sacre à la CAN en 1996.

Le Zimbabwe, qui revient pour sa sixième participation à la CAN, et l'Angola, qui a atteint les quarts de finale en 2008, 2010 et 2023 auront également pour objectif de faire bonne figure.

Le Maroc, pays organisateur de la CAN 2025 offre selon le coach égyptien, des conditions idéales pour viser le succès.

« Cette Coupe d'Afrique des Nations va bien se passer car les infrastructures au Maroc sont superbes », a-t-il déclaré, louant les installations fournies par le pays hôte.

« Nous sommes ravis de faire partie des équipes qualifiées et nous voulons remporter le huitième titre », a déclaré Hassan.

Les espoirs de l'Égypte reposent en grande partie sur la star de Liverpool Mohamed Salah, considéré comme l'un des plus grands joueurs africains de tous les temps.

A ses côtés, Omar Marmoush, qui fait sensation depuis son récent transfert à Manchester City, devrait jouer un rôle crucial sur le front de l'attaque égyptienne.

« Nous avons eu la chance d'avoir Mo Salah, l'un des meilleurs joueurs du monde. Je suis ravi d'avoir des joueurs comme lui et [Omar] Marmoush. Nous voulons honorer les supporters et le football égyptien ici au Maroc. »

Malgré sa domination historique, l'Égypte n'a pas soulevé le trophée de la CAN depuis 2010, année où elle remportait un troisième sacre consécutif sous la conduite de Hassan Shehata.

Depuis lors, les Pharaons ont perdu deux finales en 2017 et 2021.

Pour Hassan, une ancienne légende égyptienne qui dirige désormais l'équipe nationale, la mission est claire : ramener l'Égypte au sommet du football africain.

« Nous avons remporté le championnat grâce aux grands joueurs qui ont représenté ce pays à travers l'histoire », a-t-il déclaré.

« Maintenant, nous avons une autre grande équipe avec Salah et Marmoush. Leur présence exerce une pression positive sur l'équipe, et je promets aux fans égyptiens que nous verrons de nombreux joueurs talentueux briller lors de cette CAN. »

L'Egypte bataillera pour franchir les obstacles de la phase de groupes avant de viser les prochaines étapes du tournoi.

« Nous respectons tous nos adversaires, mais notre objectif est de jouer un football fort et discipliné », a-t-il déclaré. « Nous voulons ramener le trophée de la CAN en Égypte. »

Il reste 11 mois de préparation pour les nations qualifiées. L'Égypte sera l'une des équipes à surveiller lors de ce tournoi dont le coup d'envoi sera donné le 21 décembre 2025.