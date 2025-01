Afrique: CAN CAF TotalEnergies 2025 - Les Super Eagles entament leur quête de rédemption

La quête du Nigeria pour un quatrième titre de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies (CAN) sera alimentée par une soif de rédemption, selon le sélectionneur des Super Eagles, Éric Chelle.

S'exprimant après le tirage au sort du tournoi à Rabat lundi soir, le technicien malien a reconnu l'ampleur du défi à relever, tout en insistant sur la motivation de son équipe à aller jusqu'au bout.

Oui, ce sera difficile de gagner, car il y a 24 très bonnes équipes et d'excellents entraîneurs", a admis Chelle. "Je sais que j'ai une équipe en quête de revanche, et moi aussi, donc nous allons beaucoup nous amuser."

Un Groupe C costaud pour les Super Eagles

Placés dans la poule C, les Nigérians affronteront la Tunisie, championne de 2004, l'Ouganda et la Tanzanie lors de la phase de groupes. Les Super Eagles, qui comptent trois sacres continentaux (1980, 1994 et 2013), savent qu'aucun adversaire ne doit être pris à la légère.

La Tunisie, adversaire de longue date, avait éliminé le Nigeria en huitièmes de finale lors de la CAN 2021, ajoutant une tension supplémentaire à leurs retrouvailles.

L'Ouganda, qui disputera sa huitième phase finale, et la Tanzanie, présente pour la quatrième fois seulement, auront tous deux à coeur de créer la surprise. Avec 16 médailles à la CAN - plus que toute autre nation dans l'histoire du tournoi - le Nigeria sera attendu au tournant, mais Chelle reste prudent.

La défaite de la CAN 2023 encore dans les esprits

La douloureuse défaite 2-1 contre la Côte d'Ivoire en finale de la CAN 2023 est encore fraîche dans les esprits des joueurs et des supporters nigérians. Cette désillusion a privé le Nigeria d'un quatrième sacre continental, mais Chelle estime qu'elle n'a fait que renforcer la détermination de son équipe.

"Nous sommes en quête de revanche", a-t-il affirmé avec assurance. "Nous savons de quoi cette équipe est capable, et notre objectif est clair : soulever le trophée au Maroc."

Un effectif armé pour le titre

Avec un effectif riche en talents, notamment Victor Osimhen (Galatasaray), Ademola Lookman (Atalanta de Bergame) et une solide assise défensive, le Nigeria figure parmi les favoris du tournoi.

Au-delà de la compétition,Éric Chelle a tenu à saluer l'accueil et l'organisation du pays hôte, le Maroc. "Je tiens aussi à remercier le Maroc pour son accueil chaleureux. Shukran", a-t-il déclaré en utilisant le mot arabe signifiant "merci".