Afrique: Pape Thiaw fixe un objectif ambitieux pour le Sénégal

Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a fixé de grandes ambitions pour son équipe dans la perspective de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Maroc 2025.

S'exprimant après le tirage au sort du tournoi à Rabat lundi soir, Thiaw a reconnu l'âpreté de la compétition à venir mais a exprimé sa confiance quant à la capacité des Lions de la Teranga à aller chercher un deuxième titre continental.

« Ce ne sera pas facile du tout. Toutes les équipes qualifiées ont fait leur preuve », a fait remarquer Thiaw, soulignant la compétitivité accrue du football africain.

« Il n'y a plus de petites équipes en Afrique, mais nous sommes le Sénégal, et nous ferons tout pour y être », a-t-il déclaré.

Le Sénégal, tête de série du groupe D, affrontera la République démocratique du Congo, le Bénin et le Botswana.

La RD Congo, demi-finaliste de la CAN 2024, représente un adversaire redoutable, tandis que le Bénin et le Botswana auront à coeur de déjouer les pronostics.

Pour Thiaw, chaque match de la phase de poules nécessitera concentration et préparation.

« Nous connaissons les atouts de la RD Congo et du Bénin, mais nous ne devons pas sous-estimer le Botswana. Notre objectif est clair : gagner chaque match et progresser autant que possible. »

Fort de ses récents succès, notamment sa victoire au Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies (CHAN) 2023 avec les Lions locaux, le Sénégal a fait preuve de régularité sur la scène continentale.

Classée deuxième sélection africaine et 17ème mondiale au dernier classement FIFA, l'équipe des Lions de la Teranga aborde le tournoi en position de favori.

« Quand on est classé deuxième africain et 17e mondial, on doit toujours viser le Graal dans toutes les compétitions », a déclaré Thiaw.

« Notre objectif est de décrocher notre deuxième titre de la CAN, et nous nous battrons pour y parvenir. »

Alors que le Sénégal se prépare pour le tournoi, le message de Thiaw aux joueurs et aux supporters est clair : la détermination et le travail acharné seront les clés du succès.

« Nous avons montré de quoi nous sommes capables et nous ne ménagerons aucun effort pour remporter la victoire », a-t-il déclaré.

Le premier et dernier triomphe du Sénégal à la CAN remonte à 2021, après avoir battu l'Égypte lors d'une finale tendue au Cameroun. Depuis lors, l'équipe maintient sa réputation en tant que l'une des puissances africaines.

Emmené par des joueurs expérimentés comme Kalidou Koulibaly et Sadio Mané, le Sénégal bénéficie d'un mélange équilibré de jeunesse et d'expérience.

Le sens tactique de Thiaw et sa capacité à inspirer son équipe seront essentiels pour le Sénégal qui aura besoin de faire le plein de confiance en phase de poules avant d'aborder les étapes encore plus décisives.