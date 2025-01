Afrique de l'Est: Derniers préparatifs aux Seychelles

Nous sommes à quelques encablures de la 13e édition des Jeux de la CJSOI. Un événement qu'accueillent les Seychelles du 28 juillet au 10 août. Lundi, le comité d'organisation de ces Jeux a rencontré le président de la République des Seychelles, Wavel Ramkalawan pour livrer un constat quant à l'avancée des préparatifs et ce qui reste à peaufiner avant de recevoir les athlètes des différents pays.

L'équipe, menée par la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Famille, Marie-Céline Zialor fait ressortir que tout est presque prêt. «Nous avons parlé de l'organisation des Jeux, de la logistique et d'autres sujets. Le secrétariat a été mis en place en août de l'année dernière. Nous avons aussi présenté nos défis, auxquels le président a apporté des solutions».

Pour le moment, le principal challenge que rencontre le comité d'organisation demeure l'hébergement. Il est prévu qu'environ 1100 participants se réuniront dans l'archipel pendant la compétition. Le lieu où seront logées les différentes délégations n'a pas encore été déterminé. Plusieurs sites de compétition sont également en rénovation et cela nuit quelque peu à l'entrainement des athlètes. L'organisation a confirmé que ce problème sera réglé sous peu.

Levolet jeunesse a aussi été abordé et la présentation des différents travaux pour ces Jeux, tels que la compétition pour une mascotte, l'hymne des Jeux et le programme a été effectuée. «Tout est fin prêt de notre côté, et nous avons bien discuté et choisi les lieux. Nous espérons maintenant que l'exécution du programme se déroulera sans accroc».

Onze disciplines sportives figureront au programme de cette édition, à savoir l'athlétisme, beach soccer, natation, badminton, volley-ball, judo, basket-ball, voile, boxe, football et haltérophilie. Les pays participants sont : Comores, Djibouti, Madagascar, Maurice, Mayotte, La Réunion et les Seychelles. Les Jeux, qui se tiennent tous les deux ans, visent à offrir aux jeunes âgés de 14 à 17 ans l'opportunité de prendre part à des compétitions sportives internationales, tout en favorisant les échanges culturels entre les nations et les îles de l'océan Indien.

En 2022 à Maurice, c'est la Réunion qui a terminé en tête du classement avec un total de 142 médailles, dont 57 d'or, 56 d'argent et 29 de bronze. Maurice s'est classée en deuxième position avec 138 médailles, incluant 46 en or, 44 en argent et 48 en bronze. Les Seychelles ont remporté la troisième place avec un total de 45 médailles, soit 12 en or, 12 en argent et 21 en bronze.

Par ailleurs, Madagascar fait face à une incertitude persistante quant au financement de ses athlètes. Les fédérations sportives concernées demeurent en attente des décisions du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) pour déterminer la voie à suivre. Bien que des phases de détection des athlètes soient prévues dans chaque discipline, leur participation aux Jeux n'est pas garantie. Rappelons que la Grande île avait renoncé à participer à l'édition précédente à la dernière minute.