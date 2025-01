Ile Maurice: Frustration et consternation dans la police

Le nouveau commissaire de police, Rampersad Sooroojebally, a levé le voile sur la liste des promus sous le règne de son prédécesseur, Anil Kumar Dip. Ainsi, une première liste de policiers promus a été publiée dans les Routine Orders (RO) de la police, le 8 janvier. Une autre liste a été dévoilée le 16 janvier.

Dans une liste où des policiers ont eu plus d'une promotion, certains noms font tiquer. L'assistant commissaire de police Raj Boodhoo, qui fait l'objet d'une lettre anonyme concernant ses voyages et qui était anciennement affecté à la Traffic Branch, a bénéficié de trois promotions. En 2021, il est monté en grade et passé de Deputy Assistant Superintendent of Police (DASP) à Assistant Superintendent of Police (ASP). En 2022, il a été promu Superintendent of Police (SP) et en 2024, assistant commissaire de police (ACP). Sa soeur, Sita Devi Boodhoo a été, elle, promue -Woman Superintendent of Police (WSP) en 2022 et assistante commissaire de police en 2023.

La Very Important Security Unit (VIPSU) s'est taillé la part du lion. Renganaden Chokupermal de la VIPSU a été promu ASP en 2022 et SP en 2023. Ricardo Hurrunghee, qui agissait comme aide de camp de l'ex Premier ministre Pravind Jugnauth, a été promu Chief Inspector (CI) en 2022 et ASP en 2023. Ashik Jagai, de la défunte PHQ Special Striking Team, a accédé au rang d'ASP en 2022 et à celui de SP en 2023. Des constables de la VIPSU ont été promus sergents en 2021 et inspecteurs en 2024. Manoj Luchan, qui avait affiché ses affinités avec le Mouvement socialiste militant (MSM) et avait créé la controverse en assistant à une réunion du comité central de ce parti au Sun Trust, a été promu SP en 2021 et ACP en 2023.

Avinash Maudhoo, considéré comme le blue-eyed boy de l'ex-CP Anil Kumar Dip, a bénéficié d'une promotion accélérée. Il a été promu sergent en 2022 et inspecteur en 2023. Toutefois, bien que son affectation officielle soit la VIPSU, il était basé au quartier général aux Casernes centrales. Certains policiers se demandent si cela n'a pas été un subterfuge pour lui permettre d'obtenir une promotion rapide. En effet, s'il avait été officiellement posté aux Headquarters, il n'aurait pu être promu aussi vite alors qu'à la VIPSU, il pouvait bénéficier d'une progression plus rapide en raison du statut de cette unité spécialisée. Il avait, dans le passé, été arrêté à la suite d'une enquête sur un accident impliquant la voiture de fonction d'Anil Kumar Dip.

Indoomutee Ramdour a été promue Woman Police Assistant Superintendent of Police (WPAS) en 2022 et Woman Police Superintendent (WSP) en 2023. L'ASP Krishna Kumar Rajaram, dont une bande sonore de Missie Moustass contient une voix qui lui est attribuée, a été promu SP en 2022 et ACP en 2023.

Mary Anne Doreen Francis a été nommée WPCI en 2021 et WPAS en 2023. Nivedita Bundoo a accédé au rang de WPCI en 2022 et à celui de WPAS en 2024. Les deux dernières nommées sont à présent affectées à la sécurité de l'épouse du Premier ministre, Veena Ramgoolam. La nouvelle équipe de sécurité du couple Ramgoolam est vivement critiquée au sein de la police. «Premie minis pe pran enn bann taupes kan li pe revini. Parmi ena dimounn ki finn vann limem dans zafer kof-for e ki finn kondir a so arestasion», laisse-t-on entendre.

La présence de deux «boulons» sur l'uniforme de l'aide de camp du Dr Navin Ramgoolam suscite aussi de nombreuses interrogations. Le sergent Martin, affecté auprès du Premier ministre alors que ce dernier bénéficiait d'une sécurité en tant qu'ancien PM, est apparu à la prestation de serment de Navin Ramgoolam, le 13 novembre, en ayant le grade d'inspecteur. Une promotion qui n'a pas encore été annoncée dans les RO de la police. Le nom de Sanjay Gobhurdhun, promu CI puis ASP, ne figure pas non plus dans les RO de la police jusqu'à présent.

«Telman finn ena enn vag promosion, aster kan tou sa bann VIPSU ansien rezim-la finn transfere, boukou pa pe konn travay. Konstab ki pe bizin montre inspeketer travay dan stasion», disent des policiers frustrés. Ils souhaitent que le nouveau CP reconsidère les promotions des policiers, qui ont été pénalisés et privés de promotion à cause du favoritisme et du clanisme sous l'ancien régime. «Eski nou drwa pa finn bafoue nou kan ou trouv enn dimounn so posting VIPSU alor ki li pe fer travay dans Headquarters, li pa pe fer okenn duty VIPSU ?» se demandent les policiers.