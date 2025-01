Ile Maurice: La CNT souhaite contrer les passagers clandestins

Les employés de la Compagnie Nationale de Transport (CNT) sollicitent l'aide des autorités pour endiguer le phénomène des passagers clandestins dans les transports publics. C'est ce qu'a déclaré Letchanna Poomendra, directeur des travailleurs à la CNT. Il explique qu'à cause de ces fraudeurs, les employés subissent les conséquences. «Plusieurs passagers adoptent ce comportement et cela touche principalement les lignes du Sud», précise-t-il.

Il rappelle qu'en vertu de la loi de 2003, les passagers qui ne règlent pas leur place doivent payer une amende doublée s'ils sont contrôlés. «Pourtant, au sein de notre compagnie, ce n'est pas le cas. Certains contrôleurs pénalisent les receveurs. En rédigeant un rapport, ils empêchent l'employeur de bénéficier d'une allocation mensuelle de Rs 300. Et il arrive que le receveur doive se présenter devant un comité disciplinaire et est à nouveau sanctionné financièrement. Cela impacte non seulement sa situation professionnelle mais aussi sa vie familiale.» Letchanna Poomendra lance donc un appel aux autorités pour qu'une solution soit trouvée face à la multiplication des passagers frauduleux. «Certains passagers, dès leur entrée dans le bus, feignent de dormir jusqu'à destination pour éviter de payer leur place.»

Il déplore également le comportement des usagers de drogue qui vont chercher leur méthadone, principalement ceux venant de l'hôpital de Rose-Belle, qui ne paient pas leur place. «De nombreux voyageurs évitent de prendre le bus à cette heure-là car ils ne veulent pas se retrouver dans un environnement où ces personnes fument et profèrent des gros mots et d'autres propos déplacés. Nous demandons l'assistance de la police. Les contrôleurs sont impuissants et craignent des représailles.»