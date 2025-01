Maroc: Salé - La commémoration du soulèvement du 29 janvier, une occasion de tirer les leçons et un appel à préserver la mémoire historique (M. El Ktiri)

Salé — La commémoration du 81e anniversaire du soulèvement populaire du 29 janvier 1944 dans les villes de Rabat et Salé représente une occasion idoine de tirer les leçons et un appel à préserver la mémoire historique, a affirmé, mercredi à Salé, le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, Mustapha El Ktiri.

S'exprimant lors d'un meeting initié par le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération au Centre d'animation culturelle et artistique de Tabriquet, M. El Ktiri a indiqué que la commémoration de ce glorieux anniversaire représente une occasion d'évoquer les valeurs spirituelles et nationales de cette épopée historique.

Il a rappelé, à l'occasion de ce meeting qui a connu la participation d'une pléiade d'enseignants chercheurs et de spécialistes, aux côtés de représentants des autorités locales et de résistants et d'ayant-droits de résistants, le contexte historique national et international ayant accompagné le déclenchement du soulèvement du 29 janvier 1944.

Il a évoqué, à cette occasion, les événements phares au niveau international ayant marqué de leur empreinte le parcours du Mouvement de résistance au Maroc, notamment la défaite de la France face à l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre Mondiale et la signature de la Charte de l'Atlantique entre les Etats-Unis et le Royaume Uni, ainsi que les évolutions sur la scène nationale, partant des mouvements clandestins des dirigeants de la résistance jusqu'à la tenue de la Conférence d'Anfa en 1943 et le Manifeste de l'indépendance le 11 janvier 1944.

M. El Ktiri a mis l'accent aussi sur la parfaite symbiose entre le peuple et le Trône durant cette période critique de l'histoire du pays, comme en témoigne la participation historique de Feu SM Hassan II, alors Prince Héritier, à ce soulèvement, notant que les manifestants ont fait preuve d'un patriotisme et d'une bravoure inégalés.

Les participants ont, pour leur part, été unanimes à souligner la forte charge symbolique de ce 81e anniversaire du soulèvement populaire du 29 janvier, mettant l'accent sur la symbiose entre le peuple et le Trône, qui constitue une marque de fabrique distinguant le Royaume parmi les Nations et à travers les âges.

A l'occasion de l'anniversaire de cet événement historique, M. El Ktiri s'est rendu aux cimetières de Yacoub El Mansour et de Bab Laalou à Rabat, ainsi que de Sidi Benaacher à Salé, afin de prier pour le repos des âmes des martyrs.