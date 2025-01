Soudan: Réunion de consultation entre le Secrétariat général des affaires sociales du Nord et le Fonds des Nations Unies pour la population

Dongola — Le Secrétariat général des affaires sociales de l'État et le Fonds des Nations Unies pour la population, dirigée par la Secrétaire générale des affaires sociales à l'état du Nord, Mme Manal Makkawi Ibrahim, a tenu une réunion consultative mercredi à Dongola en présence du coordonnateur du Fonds des Nations Unies pour la population en Syrie, Dr. Sami Aswad, le coordonnateur du Fonds dans l'État, Dr. Muhammad Ahmad Walid, et la directrice du Département de coordination des projets de lutte contre la pauvreté au Secrétariat général Mme Mona Salah Eddine Noqod.

La réunion a examiné le plan de partenariat entre le Secrétariat et le Fonds, ainsi que les travaux et programmes réalisés au cours de l'année écoulée et le plan pour l'année en cours, en mettant l'accent sur les questions relatives aux femmes et aux groupes vulnérables.

Le Secrétaire général des Affaires sociales du Nord a confirmé dans une déclaration à (SUNA) que le Fonds des Nations Unies pour la population a fait beaucoup de travail au cours de l'année écoulée pour réhabiliter et entretenir un certain nombre de centres de développement pour les femmes dans un certain nombre de localités de l'État. Elle a souligné que la réunion a discuté de la manière de créer une unité de violence sexiste au sein du secrétariat.

Pour sa part, le Coordonnateur du FNUAP en Syrie a confirmé que la réunion a été fructueuse et réussie, et que la structure, le travail, les programmes, les activités et les projets du Secrétariat général des affaires sociales ont été identifiés, ainsi que les priorités du travail conjoint entre le Secrétariat, le Fonds et les partenaires locaux ont été déterminés au cours de la période à venir à servir les citoyens de l'État, les personnes déplacées et les communautés d'accueil, en plus de répondre aux besoins spécialisés des femmes et la population en général, et fournissant un soutien complet dans le domaine du genre - la violence fondée sur le genre et la violence à l'égard des femmes en particulier, ainsi que la fourniture du soutien psychologique et des services dont les femmes ont besoin.