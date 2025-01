Afrique: Le Fonds africain de garantie lance une initiative d'accès à l'énergie de 5 milliards de dollars

L'AGF a lancé une initiative de 5 milliards de dollars pour financer les PME dans le secteur des énergies renouvelables distribuées en Afrique.

La facilité vise à stimuler la participation des banques locales aux projets d'accès à l'énergie.

L'Afrique est confrontée à un grave déficit énergétique, avec 600 millions de personnes privées d'électricité d'ici à 2023

Le Fonds africain de garantie (AGF) a mis en place le mécanisme de garantie en monnaie locale Mission 300, une initiative de 5 milliards de dollars visant à accroître le financement des petites et moyennes entreprises (PME) dans le secteur des énergies renouvelables distribuées (ERD) en Afrique. Ce mécanisme vise à stimuler l'implication des banques locales dans les projets d'accès à l'énergie, soutenant ainsi un effort plus large mené par la Banque africaine de développement (BAD) et la Banque mondiale pour fournir de l'électricité à 300 millions d'Africains d'ici 2030.

L'Afrique est confrontée à un grave déficit énergétique, avec 600 millions de personnes privées d'électricité d'ici 2023. La réalisation de l'accès universel à l'énergie nécessite un investissement annuel de près de 25 milliards de dollars. L'initiative Mission 300 permettra d'obtenir des financements concessionnels auprès d'institutions mondiales de développement afin de réduire les risques liés aux prêts aux PME et d'encourager la participation du secteur privé.

AGF a déjà joué un rôle clé dans la finance verte, en soutenant des projets d'énergie renouvelable par l'intermédiaire de son mécanisme de garantie verte. Elle a récemment participé à la garantie de crédit d'une centrale solaire de 40 MW à Madagascar, au bénéfice de 285 000 personnes et d'une réduction de 34 000 tonnes d'émissions de CO₂.

Key Takeaways

Le secteur des énergies renouvelables en Afrique est confronté à deux défis majeurs : les exigences élevées en matière de garanties et l'inadéquation des devises qui découragent l'investissement. La Mission 300 d'AGF s'attaque à ces obstacles en fournissant des garanties en monnaie locale, en réduisant les risques financiers pour les prêteurs et en mobilisant des capitaux privés pour des solutions énergétiques propres. La facilité soutient la transition énergétique de l'Afrique en améliorant l'accès des PME au capital, un facteur clé pour l'électrification des communautés rurales et périurbaines.

Le modèle de l'AGF s'aligne sur la Vision 2063 de l'Union africaine et les Objectifs de développement durable des Nations unies, en mettant l'accent sur la résilience climatique et la croissance inclusive. À mesure que la demande de financement des énergies renouvelables augmente, les banques locales et les PME joueront un rôle essentiel dans l'élargissement de l'accès. Avec Mission 300, AGF pose les jalons d'une sécurité énergétique à long terme tout en favorisant la croissance économique grâce à des investissements durables dans les infrastructures.