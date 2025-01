Sénégal: Supposé contrat de construction de 25 000 logements par le secteur privé français - Le patronat du BTP en désaccord avec la SN HLM

Les syndicats patronaux du BTP sénégalais, affiliés au CNP et à la CNES (SPEBTPS et SNBTP), désapprouvent le contrat en cours de négociation entre un groupe d'entreprises françaises et la SN HLM pour la construction de 25 000 logements.

Le journal Enquête, dans son édition d'hier, mercredi 29 janvier 2025, rapporte que la SN HLM envisage de conclure un contrat de construction de 25 000 logements avec un consortium d'entreprises françaises. Toujours, selon le journal, il est également prévu que les deux parties créent une société de droit sénégalais, qui signerait un contrat de type partenariat public-privé (PPP) et s'engagerait à assurer un transfert de compétences et de technologies, ainsi que le recrutement de travailleurs sénégalais pour l'exécution des travaux. Cette annonce a suscité une vive réaction des syndicats patronaux du BTP sénégalais affiliés au CNP et à la CNES (SPEBTPS et SNBTP), selon un communiqué reçu hier, mercredi 29 janvier 2025.

Si ces informations se confirment, « nous, syndicats patronaux du BTP, déplorons et regrettons l'absence totale de considération pour le secteur privé national, dont ferait ainsi preuve une société nationale dont la mission première est de construire des logements sociaux en mobilisant l'expertise locale », déclarent les représentants du patronat du BTP sénégalais affiliés au CNP et à la CNES (SPEBTPS et SNBTP).

Par ailleurs, la source précise : « Nous dénonçons en outre la stratégie détournée qui consisterait à dissimuler cette atteinte à notre souveraineté économique en attribuant ce marché à une entreprise prétendument sénégalaise, mais en réalité détenue à 100 % par des ressortissants étrangers. »

Dans un contexte où le patriotisme économique est régulièrement prôné et rappelé par nos autorités, « nous ne pouvons que déplorer le manque de considération dont la SN HLM ferait preuve à l'égard des entreprises sénégalaises spécialisées dans la promotion immobilière et la construction », s'indignent les opérateurs du BTP sénégalais. Selon eux, « la logique aurait voulu que la SN HLM fédère des promoteurs sénégalais en partenariat avec des investisseurs étrangers afin de mettre en oeuvre un programme ambitieux de logements au service de la Nation. »

L'expression la plus aboutie du patriotisme et de la souveraineté économique consisterait à garantir que 100 % des travaux soient réalisés par des entreprises sénégalaises et que les revenus issus des ventes soient domiciliés dans des banques locales.

Toutefois, les représentants du BTP sénégalais en appellent solennellement aux responsables de la SN HLM afin qu'ils reconsidèrent leur position sur ce dossier et privilégient, à l'instar de leurs homologues étrangers, la conclusion d'accords de partenariat de cette nature avec les sociétés sénégalaises du secteur immobilier et de la construction, dont l'excellente réputation est unanimement reconnue tant au Sénégal qu'à l'international.