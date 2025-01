Afrique: Techniciens à la conquête de la CAN 2025 - 13 techniciens africains à l'assaut de 11 « Sorciers » blancs

Quel est le technicien qui réussira à faire monter son équipe sur la plus haute marche du podium au soir du 18 janvier 2026 lors de la finale de la coupe d'Afrique des nations Maroc2025 ? 13 techniciens africains sont en lice pour l'instant dans la course pour toucher le graal. Ils auront en face d'eux 11 entraineurs surnommés sorciers blancs. A moins que d'ici décembre prochain, certains perdent la confiance de leur Fédération employeur, surtout avec les qualifications a la coupe du monde United2026.

Djamel Belmadi en 2019. Aliou Cissé en 2021. Ernest Fae en 2023. Les performances des sectionneurs susmentionnés pèsent sur la balance et surtout ont participé à valoriser l'expertise locale au détriment des sélectionneurs étrangers. Chaque campagne de coupe d'Afrique des nations, la sempiternelle question relative à la bataille que se livre les coaches locaux aux sorciers blancs refait surface.

Au Maroc, a moins d'un changement, 13 entraineurs d'origine africaine devraient affronter leurs homologues venant de l'Occident.

Ces pays qui ont décidé de faire confiance à des techniciens locaux sont le Sénégal (Pape Bouna Thiaw), le Maroc (Walid Regragui), l'Égypte (Hossam Hassan), la Tunisie (Kaïs Yaâkoubi), le Burkina Faso (Brama Traore), le Gabon (Thierry Mouyouma), le Mozambique (Queriol Conde Jr alias Chiquinho Conde), la Guinee-Équatoriale (Juan Micha), la Tanzanie (Hemi Suleiman Ali), le Soudan (James Kwesi Appiah, Ghana), le Botswana (Morena Ramoreboli, Afrique de Sud), le Nigeria (Eric Chelle, Mali) et la Cote d'Ivoire, championne d'Afrique en titre avec toujours son ancien international Ernest Fae.

QUI IMITERA MARC BRYS ?

Le technicien belge, Hugo Broos est le dernier sélectionneur européen a remporté le trophée continental. C'était avec le Cameroun lors de la Can 2017 qui s'est déroulée au Gabon.

Au Maroc, ils devraient etre 11 à se lancer à la conquête de la dame la plus convoitée et qui se révèle en même temps très infidèle. Et pour cause, seule l'Egpyte a jusque-là réussi a la garder pendant Can d'affilée. C'était en 2006, 2008 et 2010. Une performance XXL qu'aucune sélection n'a réussi a réaliser. Ironie de l'histoire, elle porte la signature du Pharaon Hassan Shehata, un technicien africain.

Mais face aux sélectionneurs africains, il y a aussi du lourd. Notamment avec l'Algérie qui mise sur le Suisse-Bosniaco-Croate, Vladimir Petkovic (61) pour faire oublier Djamel Belmadi vainqueur de la CAN 2019 en Egypte.

Le Zimbabwe egalement a recouru aux compétences de l'Allemand Michael Nees pour diriger les Warriors.

Tout comme les Comores avec Stefano Cusi. Cusin est né au Canada, mais a grandi en France dans une famille italo-française, ce qui lui permet de maîtriser parfaitement les deux langues.

Quant aux Écureuils du Benin, ils poursuivent leur aventure avec le Franco-Allemand Gernot Rohr (71 ans) qui est à la tête de la sélection depuis février 2023.

Le travail de restructuration qu'il a engagé, porte déjà des fruits comme l'illustre ce retour de l'équipe en Coupe d'Afrique des Nations après deux éditions manquées. Les Lions sont donc avertis.

L'Angola aussi sera dirigé par le Portugais Pedro Gonçalves. L'entraîneur de 48 ans évolue dans le football angolais depuis près de six ans, ayant débuté avec les équipes de jeunes avant sa promotion bien méritée à la tête de l'équipe masculine senior.

Quant à l'Israélien Avram Grant, 67 ans, il a hérité de l'équipe nationale de Zambie après avoir dirigé le Ghana, grand absent de la fête du football africain.

Autre « sorcier » blanc, Paul Put. Le Belge est une figure bien connue du football africain. Il s'est forgé une réputation de tacticien et de meneur d'équipes en transition. Il excelle à relancer des équipes en difficulté, à instaurer la discipline et à obtenir des résultats remarquables. Avec plus de dix ans d'expérience en Afrique, il apporte à l'équipe d'Ouganda un savoir-faire tactique et une expérience marquée par des succès en CAN. Sous sa direction, l'Ouganda espère briller lors de la CAN 2025 au Maroc.

Les Aigles du Mali qui se sont séparés d'avec Chelle, seront conduits par le Belge, Tom Saintfie qui disputera sa troisième Coupe d'Afrique des Nations, après avoir conduit la Gambie aux éditions 2021 au Cameroun et 2023 en Côte d'Ivoire.

Hugo Broos (Belge), dernier sélectionneur européen à avoir remporté le titre continental avec le Cameroun, s'est lie avec l'Afrique du Sud.

Pendant ce temps, Sébastien Desabre a su s'imposer comme un technicien respecté sur le continent africain, où il a forgé une carrière d'entraîneur impressionnante. Depuis 2010, il a évolué dans plusieurs championnats africains, passant par des clubs emblématiques comme l'ASEC Mimosas en Côte d'Ivoire, le Coton Sport de Garoua au Cameroun, l'Espérance sportive de Tunis en Tunisie, et bien d'autres. Sa gestion des équipes nationales, notamment l'Ouganda et maintenant la RD Congo, témoigne de son aptitude à réussir dans des contextes compétitifs.

Enfin, Marc Brys (63 ans), qui a fait l'essentiel de sa carrière de coach dans son pays la Belgique, va porter l'équipe nationale du Cameroun. Il s'agit du troisième technicien belge à prendre la tête de la sélection camerounaise.