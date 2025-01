Sénégal: Ramadan et carême - Diomaye en croisade contre la rétention des stocks et spéculation sur les prix

A quelques semaines du Ramadan et du Carême, le Chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye interpelle le gouvernement en ce qui concerne la l'approvisionnement des denrées alimentaires et la stabilité des prix.

« Le Président de la République est revenu sur la gestion préventive des approvisionnements du pays et de la stabilité des prix des produits de consommation courante dans le contexte des débuts prochains du Ramadan et du Carême. Ces deux événements sont des périodes particulières de grande ferveur religieuse. Ce sont aussi des moments de forte consommation de denrées et de produits de première nécessité (riz, sucre, huile, lait, farine, pain, etc.).

Dans ce contexte spécial, il a demandé au Ministre de l'Industrie et du Commerce de lutter contre toute rétention des stocks et spéculation sur les prix des produits et de mobiliser tous les moyens nécessaires à l'approvisionnement suffisant et correct des marchés en denrées et produits de consommation courante selon les prix fixés des produits homologués », rapporte le communiqué du Conseil des ministres d'hier, mercredi 29 janvier.

Selon la source, « il a invité le Ministre de l'Industrie et du Commerce et le Secrétaire d'Etat aux PME / PMI à intensifier la promotion du consommer local avec l'implication significative des industries alimentaires et l'accélération de l'exécution des projets et initiatives de transformation, in situ, de la production nationale ». Allant plus, Bassirou Diomaye Fa a rappelé au Gouvernement « l'urgence de restructurer les systèmes d'approvisionnement du pays en produits alimentaires et en hydrocarbures tout en tenant compte notamment du statut récent de pays producteur de pétrole et de gaz du Sénégal ».