Guinée: Conakry/Artisanat - Le potier Sally Bilaly Bah parle de son quotidien

Ce mercredi 29 janvier 2025, nous avons fait une immersion dans un atelier de poterie situé à Koloma 2 dans la commune de Ratoma pour savoir comment est-ce-que ces génies de la terre arrivent à fabriquer ces ustensiles de cuisine.

Sally Bilaly Bah, chef de l'atelier explique les différents matériels à travers lesquelles les marmites sont fabriquées.

<< Nous nous débrouillons petit à petit, on se plaint pas. Mais, s'il y a plus d'avantages, nous le sollicitons aussi. Nos matériels sont les caisses, bouteilles de camions que nous achetons entre autres. Ensuite nous mélangeons du sable et la terre rouge pour former cette boue. Des fois, les femmes envoient ces matériels pour qu'on fabrique pour elles, après on fait le pesage pour qu'on puisse obtenir un peu. Et si elles n'envoient pas, c'est nous-mêmes qui allons partir acheter. À un moment donné, nous n'obtenions pas ces matériels. Mais, Dieu merci, actuellement, même si le prix n'est pas aussi abordable, nous arrivons à obtenir. Avant, si nous partons pour acheter au niveau du stock dans les magasins, même si c'est disponible, nous n'allons pas gagner. Nous achetons par kilo à 12.000 francs guinéens dans les magasins, des fois, les gens qui envoient, nous vendent à 10.000 francs guinéens le kilogramme. Les clients viennent de temps en temps, parce que tous les jours ne sont pas les mêmes. Parfois, nous pouvons rester ici jusqu'au soir sans vendre même une seule marmite >>, a-t-il laissé entendre.

Il termine en lançant une invite aux autorités.

<< Ce que nous demandons aux autorités, c'est de nous aider nous aussi les artisans pour qu'on puisse évoluer. Beaucoup d'autres ouvriers ont eu des avantages dans leurs activités, mais nous les travailleurs de marmites, Dieu nous a pas montrer le chemin d'abord >>, lance-t-il.

Il est à préciser que ces ustensiles de cuisine jouent un rôle indispensable dans les différents foyers.