Afrique: Est de la RDC - La tension diplomatique monte et le Rwanda accuse l'Afrique du Sud de «mentir»

Pour le chef de l'État rwandais Paul Kagame, le président sud-africain Cyril Ramaphosa et des officiels sud-africains « tordent la réalité », « lancent des attaques délibérées » et « mentent ». Le président rwandais a haussé le ton face aux remarques de l'Afrique du Sud au sujet de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo, où le groupe armé M23 et leurs alliés des forces rwandaises ont pris position dans de nombreux quartiers de la ville de Goma.

Des remarques fortes de Paul Kagame, prononcées mercredi 29 janvier, lors d'un sommet virtuel de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC), organisé par le président kényan William Ruto depuis le Caire. Le président congolais Felix Tshisekedi n'y a pas participé.

Le chef de l'État rwandais a eu des mots particulièrement durs vis-à-vis du président sud-africain Cyril Ramaphosa et des officiels sud-africains, accusés de « tordre la réalité », « de lancer des attaques délibérées »et même de« mentir ».

Les présidents rwandais Paul Kagame et sud-africain Cyril Ramaphosa ont beau se parler deux fois au téléphone depuis le début de la semaine, les relations diplomatiques entre le Rwanda et l'Afrique du Sud semblent toujours aussi tendues.

Dans un tweet publié mercredi soir, Cyril Ramaphosa est notamment revenu sur la mort de 13 soldats sud-africains membres de la force régional d'Afrique australe (SAMIRDC) en RDC. Il attribue leur mort « à une escalade de la violence entre le groupe rebelle M23 et la milice des forces de défense rwandaises, engagées contre l'armée congolaise (FARDC) ».

La terminologie a exaspéré Paul Kagame : « Les forces de défenses rwandaises ne sont pas une milice, c'est une armée », a-t-il répondu sur twitter - et de poursuivre : « Ce n'est pas le M23 qui a tué ces soldats sud-africains, mais les FARDC ».

Les forces sous mandat de la Sadec « n'ont pas leur place » en RDC

Le chef de l'État rwandais estime pour sa part que la force régionale d'Afrique Australe qui a été déployée fin 2023 pour appuyer l'armée congolaise dans l'est de la RDC ne peut pas être considérée comme « une force de maintien de la paix ». Selon lui, sa présence constitue « une menace » pour le Rwanda.

La SAMIDRC « n'est pas une force de maintien de la paix, et n'a pas sa place dans cette situation », a martelé M. Kagame dans un message publié sur X. « Elle a été autorisée par la Sadec en tant que force belligérante engagée dans des opérations de combat offensives pour aider le gouvernement de la RDC à lutter contre son propre peuple, en travaillant aux côtés de groupes armés génocidaires comme les FDLR qui ciblent le Rwanda », a-t-il ajouté.

Paul Kagame a démenti que Pretoria l'ait à cette occasion averti que de nouveaux affrontements dans la région seraient considérés comme une « déclaration de guerre », comme l'ont rapporté plusieurs médias. Mais il a prévenu : « si l'Afrique du Sud préfère la confrontation », le Rwanda peut réagir « à tout moment » en prenant en compte ce « contexte ».

I held two conversations this week with President Ramaphosa on the situation in Eastern DRC, including earlier today. What has been said about these conversations in the media by South African officials and President Ramaphosa himself contains a lot of distortion, deliberate... https://t.co/i78aqtVjpr -- Paul Kagame (@PaulKagame) January 29, 2025