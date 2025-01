Guinée: Le pays élimine la trypanosomiase humaine africaine en tant que problème de santé publique

communiqué de presse

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) félicite la Guinée pour avoir éliminé la forme gambiense de la trypanosomiase humaine africaine en tant que problème de santé publique. Cette forme de trypanosomiase humaine africaine, la seule transmise en Guinée, est la première maladie tropicale négligée à être éliminée dans le pays.

« L'annonce d'aujourd'hui témoigne des progrès mondiaux dans la lutte contre les maladies tropicales négligées et constitue une lueur d'espoir pour les pays qui luttent encore contre la trypanosomiase humaine africaine », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS.

La trypanosomiase humaine africaine (THA), ou maladie du sommeil, est une maladie parasitaire à transmission vectorielle causée par des mouches testiculaires infectées. Les symptômes comprennent de la fièvre, des maux de tête, des douleurs articulaires et, à un stade avancé, des symptômes neurologiques tels que la confusion, des troubles du sommeil et des changements de comportement

Investissements et partenariats efficaces au niveau national

Dans les années 1990, la THA a refait surface le long de la côte guinéenne en raison de l'augmentation de l'activité humaine dans les mangroves, favorisée par la croissance économique et démographique de Conakry. En réponse à la menace critique posée par la THA, le ministère guinéen de la Santé a mis en place le Programme national de lutte contre la THA en 2002 avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l'Institut de recherche pour le développement, puis de partenaires tels que l'Initiative Médicaments contre les maladies négligées et l'Institut Pasteur de Guinée. Le programme a commencé par des dépistages médicaux de masse pour diagnostiquer et traiter efficacement les cas, marquant une étape cruciale dans le contrôle de la maladie.

En 2012, le programme a introduit une approche entomologique, connue sous le nom de lutte antivectorielle (LAV), qui visait à interrompre le contact homme-vecteur. Initialement mise en oeuvre dans la région de Boffa-Est, cette stratégie s'est étendue à l'ensemble du pays en 2016, avec près de 15 000 mini-écrans imprégnés déployés chaque année.

Toutefois, la Guinée a dû faire face à d'importants défis dans ses efforts d'élimination de la THA. De 2013 à 2015, l'épidémie d'Ebola a provoqué une suspension des activités médicales, entraînant une résurgence des cas de THA. En 2020, la pandémie de COVID-19 a entraîné de nouvelles perturbations, mais le programme s'est adapté en mettant en oeuvre un dépistage de la THA en porte-à-porte pour maintenir les efforts de contrôle.

La collaboration avec les communautés locales a joué un rôle essentiel tout au long de ces années, garantissant que les interventions étaient culturellement acceptables et largement soutenues. Les progrès dans les techniques de diagnostic, la délivrance des traitements et le soutien financier et technique constant de l'OMS et d'autres partenaires ont renforcé l'impact du programme. En conséquence, la Guinée a réussi à réduire les cas de THA en dessous du seuil de l'OMS de 1 cas pour 10 000 habitants dans toutes les zones d'endémie, franchissant une étape majeure dans sa lutte contre cette maladie tropicale négligée.

« Après une recrudescence des cas de maladies du sommeil dans les années 1990, liée à des pressions anthropiques sur les mangroves du littoral, des interventions coordonnées ont permis de réduire la prévalence à moins d'un cas pour 10 000 habitants depuis 2019, atteignant ainsi l'objectif d'élimination. Il s'agit d'un progrès important réalisé par la Guinée dans la lutte contre la maladie du sommeil qui est l'une des principales maladies tropicales négligées. L'élimination de la maladie du sommeil est le résultat de tant d'années d'efforts du Gouvernement guinéen, de ses partenaires et des communautés dans l'optique globale de la politique nationale de lutte contre toutes les maladies tropicales négligées », a déclaré le

Dr Oumar Diouhé Bah, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la Guinée.

L'annonce a été faite à la veille de la Journée mondiale de lutte contre les MTN dans les médias officiels par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de Guinée.

Avec la Guinée, sept autres pays ont été validés par l'OMS pour l'élimination de la forme gambiense de la trypanosomiase humaine africaine : Togo (2020), Bénin (2021), Côte d'Ivoire (2021), Ouganda (2022), Guinée équatoriale (2022), Ghana (2023), Tchad (2024). La forme rhodesiense de la maladie a été éliminée comme problème de santé publique dans un pays, le Rwanda, comme validé par l'OMS en 2022.

Note aux rédacteurs

La trypanosomiase humaine africaine, également connue sous le nom de maladie du sommeil, est une maladie parasitaire à transmission vectorielle causée par une infection par des parasites protozoaires appartenant au genre Trypanosoma. Ces parasites sont transmis à l'homme par la piqûre de mouches tsé-tsé infectées, qui acquièrent l'infection auprès d'humains ou d'animaux porteurs de parasites pathogènes. Il existe 2 formes de la maladie : l'une causée par Trypanosoma brucei gambiense, présente dans 24 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale et qui représente plus de 92 % des cas ; et l'autre causée par Trypanosoma brucei rhodesiense, présente dans 13 pays d'Afrique de l'Est et du Sud, représentant les cas restants.

Les principales approches de contrôle de la maladie du sommeil consistent à réduire les réservoirs d'infection et à réduire la présence de la mouche tsé-tsé. Le dépistage des personnes à risque permet d'identifier les patients plus tôt dans le développement de la maladie. Si le diagnostic est posé tôt, il est possible d'éviter des procédures de traitement compliquées et risquées au cours du stade avancé et d'améliorer le pronostic de guérison.